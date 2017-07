Trajneri i ri, FSHF: Jemi ende në negociata, zyrtarizimi në orët në vijim

Federata Shqiptare e Futbollit me anë të një njoftimi zyrtar bënë me dije se ende nuk është marrë asnjë vendim përfundimtar lidhur me trajnerin e ri të kombëtares shqiptare.





Me anë të një njoftimi, FSH pohon se presidenti Duka vazhdon negociatat me kandidatët e mundshëm, ndërsa konfirmimi zyrtar për alternativën e përzgjedhur do të jepet në orët në vijim. Sakaq, Cristian Panucci përflitet se do të jetë i besuari i Dukës për të drejtuar kombëtaren kuq e zi.





REAGIMI I FSHF

FSHF NUK KA ZYRTARIZUAR ENDE TRAJNERIN E ARDHSHEM TE EKIPIT KOMBETAR