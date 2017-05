Tirana në avantazh në finalen e Kupës, tifozët largohen nga stadiumi

Tirana ka kaluar në avantazh në minutën e 20 në finalen e Kupës së Shqipërisë kundër Skënderbeut falë sulmuesit me ngjyrë Ifani Edeh.





Futbollisti i bardhebluve përfitoi nga një përgjumje e mbrojtjes për të dërguar topin në rrjetë përballë Orges Shehit që nuk i mbeti gjë tjetër veçse t’a nxirrte atë nga porta.





Menjëherë pas golit, Ifani Edeh, ka vrapuar për të festuar me tifozët që gjendeshin pas porte po ka hasur një refuzim nga ana e tyre. Refuzim që pas 2 minutave do shoqërohej me largimin nga stadiumi “Elbasan Arena” të “Tirona Fanatics”.