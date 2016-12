Hysen Zmijani: Futbollin sot, e urdhëron biznesi, jo profesionalizmi!

INTERVISTA/ Flet për “Telegraf” Hysen Zmijani, mbrojtësi i djathtë i Vllaznisë dhe i Kombëtares, lojtari i parë që në vitin 1991 nënshkroi një kontratë zyrtare jashtë Shqipërisë





Nga Agron KAJA

Me Hysen Zmijanin nuk mërzitesh kur flet për futbollin, e në veçanti për futbollin shqiptar. Sepse Hysa, ende flet me pasion, jo vetëm për atë kohë të artë që ai e shkroi me mund, djersë, sakrifica e profesionalizëm, por edhe për futbollin sot, që sipas tij është bërë biznes. Në intervistën për gazetën “Telegraf”, Zmijani tregoi disa nga ato momente që e kanë shoqëruar karrierën e tij si futbollist te Vllaznia, në Kombëtare dhe me skuadra jashtë Shqipërisë, por nuk “harroi” të flasë edhe për futbollin sot, në këndvështrimin e tij. “Sot futbolli për bashkitë është vetëm njëra nga hallkat e shumta që ato kanë për tu zgjidhur e marrë me to. Futbollin sot duhet ta marrë privati, por jo ta drejtojë ai si një biznes. Këtu mendoj se Vllaznia, apo edhe skuadra të tjera të Kategorisë Superiore, kanë ngërçin e zhvillimeve cilësore”, kështu deklaroi midis të tjerave Hysen Zmijani në këtë intervistë.

Është konstatim personal apo është realitet fakti që, Hysen Zmijani ju “fshihet” mediave?

Jo, unë nuk mendoj se është kështu. Si është sipas meje? Kanë filluar të mos na pyesin fare ata që shkruajnë, pse jo edhe ata që merren me futboll në pozicione të ndryshme. E shoh që bëjnë çka duan, pse jo, asnjëherë nuk na marrin ndonjë mendim si profesionistë, e prandaj unë në një farë mënyre mbaj një qëndrim profesionisti duke e ndjekur ritmikën e futbollit në distancë të afërt.

Nëse unë në kujtimet e mia e mbaj mend Zmijanin si një futbollist energjik, të fortë e të pakalueshëm, ju sa të “drejtë” më jepni?

Sinqerisht ju them se po më zgjoni kujtimet e karrierës sime këtu në Shqipëri. Në fakt, ju edhe keni përdorur figuracione të ndryshme atëherë në Radio Tirana dhe unë e kujtoj se ato kanë qenë karakteristikat e lojës sime. Por, unë mundohem të jem modest për atë çka kam dhënë në futboll si lojtar, vlerësimet i bëni ju gazetarët.

Brezat sot duket se pak “jetojnë” me historinë e futbollit shqiptar, ju sa e ndjeni këtë “ftohtësi”?

Me atë që shoh e jetoj çdo ditë këtu në Shqipëri, ma merr mendja se nuk tregohet shumë respekt për ato vlera që i kemi dhënë futbollit shqiptar. Ndryshe ndodh jashtë shtetit me futbollistët që kanë bërë emër, qoftë në skuadra qytetesh e aq më shumë në Kombëtare. Thjesht, është një respekt i pakët dhe i përciptë.

Kur u shfaq Hysen Zmijani për herë të parë në një ndeshje të Superiores (atëherë Kategoria e Parë)?

Më kujtohet që kam luajtur në Berat kundër Tomorit. Ndeshja u zhvillua në fushën e vjetër dhe Vllaznia fitoi 2-1. Mbaj mend se kam pasur Kovaçin përballë dhe luajta me shumë emocione, pasi ai ka qenë një futbollist I madh, një “gjahtar” i vërtetë i golit.

Në 10 vite te Vllaznia, çfarë mund të veçoni si momentin më të pashlyeshëm që e ruani në kujtesën tuaj?

Natyrisht që ka shumë, sepse atëherë ne luanim futboll në fushë, por jashtë fushe ishim shokë e miq me çdo kundërshtar të fushës. Në vitin 1987 kemi luajtur dy ndeshje për Kupën e Shqipërisë kundër Flamurtarit. Në Shkodër e fituam ne 3-0, ndeshjen e dytë e fituan vlonjatët po 3-0 dhe në kohën shtesë ne shënuam golin e fitores që na dhe edhe fitoren e Kupës. Ka qenë një ndeshje e madhe, pasi Flamurtari në atë kohë ishte një nga skuadrat më të forta në futbollin tonë.

Dhe me ndryshimet politike në vitin 1991 ju e “braktisët” Shqipërinë, si ndodhi largimi?

Nuk do ta quaja braktisje largimin në atë periudhë, por si një kushtëzim të rrethanave. Në fakt, unë jam larguar me dokumente të rregullta. Pas ndeshjes Francë-Shqipëri 5-0, ne mbetëm aty disa futbollistë dhe mua m’u dha mundësia të kontaktoja shumë shpejt me një gazetar të njohur të kohës.

Pse pikërisht në Francë dhe jo në ndonjë shtet tjetër?

Sepse personi që më mundësoi mua kalimin në futbollin francez ishte njeri serioz. Duke kaluar zyrtarisht dhe jo ilegalisht, unë u ndjeva më i lirshëm për ta vazhduar karrierën në Korsikë me Ajacion. Po, Franca nuk ishte keq atëherë për ne shqiptarët.

Si profesionist, jashtë Shqipërisë luajtët në gjashtë sezone, mos ndoshta u larguat shpejt në kohë e në moshë?

Në fakt, profesionalizmi jashtë Shqipërisë, në atë kohë ka qenë shumë i vështirë, sin ë aspektin fizik, asht edhe në atë financiar. Dhe unë, duke e quajtur veten si një futbollist profesionist mendova largimin në sezonin 1996-1997 me ekipin e Al Nasr të Arabisë Saudite. Në atë sezon shkova aty vetëm për ta lënë futbollin e luajtur.

Sot, pas rreth 20 viteve që i keni “varur këpucët në gozhdë”, si e kujton ndeshjen e fundit?

Nëse për ndeshjen e parë kujtesën e kisha të plotë, për ndeshjen e fundit do të thoja se ishin disa të tilla. Në ç’kuptim? Unë me Al Nasr luaja pak minuta, sepse bëjë edhe “teknikun” e fshehtë në fushë. Kjo ishte një mbyllje e detyruar.

Dhe, pas largimit nga futbolli i luajtur, me çfarë është plotësuar CV-ja juaj Zmijan?

Unë qëndrova edhe disa vite në Francë, ku trajnova disa skuadra të moshave si trajner amator, një periudhë prej së cilës mendoj se kam mësuar shumë për trajningun. Dhe më pas u riktheva në Shqipëri, mu duk më e arsyeshme që këtë periudhë ta kaloja këtu në Shkodër.

Aktualisht, i mbani ende kontaktet me futbollin e luajtur, dhe si?

Natyrisht që po, sepse është e pamundur për një ish-futbollist të karrierës sime që të ndjehet i plotësuar pa futbollin. Ndjek shumë ndeshje të Vllaznisë, por edhe të skuadrave të tjera kur më jepet mundësia, njëherësh Kombëtaren e ndjek më shumë. Por, unë kam vite që drejtoj futbollin e Zonës së Veriut për të gjitha moshat e kategoritë, e ky pozicion më bën që të ngrysem e të gdhihem po me futbollin.

Po Vllazninë sot, si dhe sa e ndiqni në këndvështrimin e një profesionisti, jo si një ish, apo si një shkodran?

E ndjek dhe do ta ndjek Vllazninë sa të kem mundësinë. Është një skuadër e mirë, por jo Vllaznia që unë dua të jetë. Skuadra drejtohet nga Bashkia, prandaj është në këtë situatë, sepse sot futbolli për bashkitë është vetëm njëra nga hallkat e shumta që ato kanë për tu zgjidhur e marrë me to. Futbollin sot duhet ta marrë privati, por jo ta drejtojë ai si një biznes. Këtu mendoj se Vllaznia apo edhe skuadra të tjera të Kategorisë Superiore, kanë ngërçin e zhvillimeve cilësore.

Kategoria Superiore në përgjithësi, çfarë imazhi ka dhënë për ju gjatë kësaj periudhe?

Fakt është se ka filluar të ndjehet ana profesionale e kësaj Kategorie Superiore, por jo në të gjitha skuadrat. Këtu mendoj se ka hyrë shumë puna nën tavolinë, dhe kjo mbetet njëra nga arsyet që futbolli ynë është dëmtuar periodikisht. Stimulimet e skuadrave me njëra-tjetrën edhe mund të lejohen, por trukimet sikundër kemi dëgjuar, nuk e kanë lejuar progresin që të zhvillohet në përmasat e kohës.

Referuar renditjes aktuale në Kategorinë Superiore, si e shikoni luftën për titullin kampion, njëherësh edhe luftën për mbijetesë?

Mendoj se do të jenë katër skuadra në kreun e renditjes, dhe dy prej tyre, Kukësin e Partizanin i mendoj më afër titullit. Skënderbeu nuk është më ajo skuadër e sezoneve të kaluara që shpallej kampion javë para mbylljes së kampionatit. Tirana mendoj se është në ngjitje, por nuk besoj se do shkojë deri te titulli. Vllaznia e Luftëtari duhet të jenë pjesë e mesit të tabelës, kjo do të varet nga merkatua dhe nga performanca e tyre në dy fazat e tjera, ndërkohë që ndjej keqardhje për situatën e Teutës në fundin e tabelës. Flamurtari po lëviz e do të dalë nga ky pozicion, ndërkohë që Laçin e Korabin nuk i shoh me optimizëm për mbijetesë.

Duke qenë se jemi në fundin e viti 2016, cili është urimi juaj për vitin 2017?

Uroj që në gjithë Shqipërinë të luhet një futboll i bukur, i mirë, i ndershëm e pa problematikat që e frenojnë atë. Të mos jetë futboll biznes, edhe pse paraja e lëviz futbollin. Biznesi për vitin 2017 uroj që të jetë më i pastër me futbollin shqiptar.

Nëse më kërkojnë, e drejtoj një skuadër

“Duke qenë një profesionist, unë në çdo moment kam pritur që të jem pjesë e trajningut në skuadrat e futbollit shqiptar. Në fakt, unë nuk kam pasur “naze” për nivele skuadrash e kategorish, pse jam një ish-futbollist, dhe që me modesti e them se kam pasur shumë sukses në karrierë. Kjo tregon se nuk ndjehem i vlerësuar në këtë aspekt, edhe pse ja u përmenda më sipër që drejtoj futbollin e zonës së Veriut të Shqipërisë. Unë e ëndërroj një pozicion trajneri te Vllaznia, por konstatoj se nuk është ana profesionale që e urdhëron futbollin. Me këtë nuk dua të fyej askënd, përkundrazi, unë në çdo moment që e gjykoj se vlej profesionalisht në mendimet e mia, kam dhënë kontribut. Unë e ndjej futbollin, aq më shumë Vllazninë, e ndoshta me këtë rast le ta afrojmë ditën të jem në drejtimin e saj”.

Kombëtarja arriti kulmin, por me “emigrantë”

“Unë jam ndjerë shumë krenar në Francë, në të gjitha ndeshjet që Kombëtarja jonë luajti aty në kuadrin e Kampionatit Evropian. Aty ishte kulmi i futbollit tonë kombëtar, maja e historisë së deri tanishme. Por, skuadra jonë aty nuk ishte “bio” në kuptimin e shqiptarëve të Shqipërisë, sikundër ishim ne në kohën që unë luajta. Edhe pse atëherë ishte një detyrim shtetëror që në Kombëtare të luanim vetëm ne shqiptarët e Shqipërisë, kjo nuk do të thotë që sot në Kombëtare të luajnë më shumë lojtarë nga treva të tjera shqipfolëse. Prandaj sot Kombëtarja jonë kaloi nga kulmi në dishezë, këtu kam parasysh paraqitjet në ndeshjet eliminatore të “Botërorit 2018”. Vetëm humbja me Izraelin e tregon se kjo Kombëtare nuk ka as të tashme, por as edhe të ardhme, sikundër në Evropian”.

Hysen Zmijani

Datëlindja: 29 prill 1963

Vendlindja: Shkodër

Sporti që ka ushtruar: Futboll

Roli në fushë: Mbrojtës i djathtë

Fillimet në futboll: Në vitin 1979 me të Rinjtë e Vllaznisë

Në futbollin Superior (atëherë Kategoria e Parë): Në shtator 1981 në ndeshjen Tomori-Vllaznia 1-2

Skuadrat ku ka luajtur: Vllaznia në sezonet 1981-1991, Ajacio, Francë në sezonet 1991-1993, Al Nasr, Arabia Saudite në sezonet 1993-1995, St. Pauli, Gjermani në sezonin 1995-1996, Al Nasr, Arabia Saudite në sezonin 1996-1997

Tituj e trofe me Vllazninë: Kampion në sezonin 1982-1983; Kupën e Shqipërisë në sezonin 1986-1987

Me Kombëtaren: Në periudhën 1984-1995, luajtur në 36 ndeshje, shënuar 2 gola

Titujt Sportivë: Mjeshtër Sporti, Mjeshtër i Merituar i Sportit, Nderi i Sportit Shqiptar

Aktualisht: Zyrtar i FSHF-së si Përgjegjës i Zonës së Veriut

KATEGORIA SUPERIORE

Janë luajtur 90 ndeshje

Janë shënuar 142 gola

Në fazën e parë

Luajtur 45 ndeshje

Shënuar 67 gola

Në fazën e dytë

Luajtur 45 ndeshje

Shënuar 75 gola

Java më e mirë

Java e 7-të me 14 gola

Java më e dobët

Java e 4-ët me 1 gol

RENDITJA

Skuadrat Nd Pikë

1.Kukësi 18 36

2.Partizani 18 35

3.Skënderbe 18 32

4.Tirana 18 27

5.Luftëtari 18 22

6.Vllaznia 18 21

7.Flamurtari 18 17

8.Teuta 18 16

9.Laçi 18 14

10.Korabi 18 11

Shënim: Flamurtari -6 pikë

Ndeshjet/ Java e 19-të

Datë 21.01.2017

Partizani-Luftëtari

Teuta-Tirana

Vllaznia-Kukësi

Korabi-Laçi

Skënderbeu-Flamurtari

Golashënuesit:

11 gola: Pejiç (4p) (Kukësi)

9 gola: Ekuban (Partizani)

7 gola: Taku (Tirana)

6 gola: Salihi (1p) (Skënderbeu), Rexhinaldo (Luftëtari)

5 gola: Shkodra (Flamurtari), Shtubina (Vllaznia), Emini (Kukësi)

4 gola: Bregu (Luftëtari), Marville (Tirana), Xhejms (Skënderbeu) Bushiç (Flamurtari), Plaku (Korabi)

3 gola: Galiç (Flamurtari), Latifi (Skënderbeu), Bengal, Ribaj (1p) (Teuta), A. Aquino (Laçi), Batha (1p) (Partizani)

2 gola: Lulaj (Laçi), Çyrbja, Magani (Teuta), Telushi, Shehaj (Flamurtari), Dvornekoviç, Lushtaku (Kukësi), G. Muça (Tirana), A. Tafili (Vllaznia)

1 gol: Berisha, Radoviç, Fazlliu, Alvesh (Flamurtari), Atanda, Bardhi, Vila, Trashi, Ibrahimi, Torrasa (Partizani), Jashanica, Junior, Nimaga (Skënderbeu), Greca, Guri, Lushtaku, Randel (Kukësi), Montero. Abazaj, Ramadani, Boyom (Luftëtari), Ede, Muzaka (Tirana), Tafili (1p), Hebaj, Vrapi, Çinari, Bardulla, Marku, Cicmil (1aut) (Vllaznia), Cmajcanin, Kotobelli, Gripshi (Teuta), Nexhipi, Kaja, Mziu, Gavazaj (Korabi), Toski, Pinto (Laçi)

MERKATO

“Thashethemet” risjellin Salihin e Likën në Shkodër!

Duke qenë se jemi në periudhën e merkatos jo-zyrtare, edhe lajmet që vijnë në moment e fundit, duke qenë të tillë, të detyrojnë që ato ti sjellësh në këto radhë. Sepse, në Shkodër ka zëra se gjatë muajit janar mund të afrohen te Vllaznia disa futbollistë shkodranë që luajnë në skuadra të tjera të Kategorisë Superiore. Bëhet fjalë për Hamdi Salihin, Gilman Likën, Erjon Vucajn apo edhe Ansi Nikën, por që në FK Vllaznia këto lajme i quajnë të pavërteta. Natyrisht që klubi shkodran është i besueshëm në këtë rast, edhe për faktin se Vllaznia ka një gjendje financiare jo të niveleve që kërkojnë lojtarët në fjalë, ndërkohë që vetë trajneri Cungu e ka shpërfillur si lajm, duke thënë se ai është i fokusuar vetëm te kontigjenti aktual që ka në skuadër.