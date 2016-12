Agron Kaja: Futboll Superior, me dhe pa drita!

FOKUS/ Topkëmba shqiptare e mbylli me tundjen e rrjetave për vitin kalendarin 2016, në gjysmën tjetër të sezonit çfarë do të presim?







Nga Agron KAJA

Futbolli shqiptar, sikundër kudo në Botën e futbollit sot, ditë më parë e mbylli gjysmën e parë të sezonit 2016-2017 në të gjitha kategoritë e tij. Në mbi 150 ditë kalendarike janë luajtur dy fazat e para të Superiores, që ndryshe quhet edhe futbolli elitar shqiptar, dhe duke u fokusuar tek kjo kategori javë pas jave e ndeshje pas ndeshjes, le të sjellim në kujtesë se çfarë u “prodhua” në to. Le të themi së pari se, starti i Kategorisë Superiore 2016-2017 erdhi me një lajm të keq për skuadrën kampione Skënderbeu, e cila akuzohej nga UEFA për trukime ndeshjesh. Madje që në ndeshjen e dytë të Ligës së Kampioneve, Skënderbeu u përjashtua duke u zëvendësuar me Partizanin nënkampion. Një situatë kjo, e cila e pështjelloi sado pak kampionen, duke i ulur disa “spaleta” që në sezonet e kaluara i kishte të rënda. Në yllin e gjashtë rresht, dhe të shtatin në histori (me fjalën “yll” nënkuptohen kampionatet e fituara), korçarët e vunë në dyshim një pjesë të këtyre sukseseve, sikundër thuhej nga UEFA me trukime, çka bëri që futbolli shqiptar ta ruajë këtë vazhdimësi të keqe në trukimin e ndeshjeve. Partizani luajti në dy turet e tjera të Ligës së Kampioneve, dhe realisht u përfaqësua me dinjitet, por shpërblimi që jepet në kësi rastesh nga UEFA ju dha Skënderbeut. Kjo ishte çudia e parë që e nisi Superiorja këtë sezon, ndërkohë që në javët e para të saj, disa trajnerë u larguan nga bankinat, si për të thënë se presidentët e Klubeve janë ata që pëlqejnë ose jo rezultatet e tyre. Nuk është pak numri, që në mesin e garës ndryshohen trajnerët në gjashtë nga dhjetë skuadra, çka është quajtur nga specialist si një nga handikapet që nuk e ka ndihmuar progresin në këtë kategori. Dhe bashkë me trukimet, apo dyshimet për trukime, të dy këta tregues e bënë edhe më intrigante garën, sepse përpos tyre ndeshjet vazhduan me ritmin e kalendarit. E këtu le të ndalemi tek një tregues tjetër që nuk ishte efiçent në sensin pozitiv, shënimi i golave. Nëse i shohim nga java në javë, nuk mund të mos thuhet së pari se në javën e katërt në pesë ndeshje u shënua vetëm një gol, java në skandal në shënimin e golave. Mungojnë sulmuesit tipikë, apo mungon diçka tjetër, këto kanë qenë ato justifikimet që nuk e kanë mbuluar këtë tregues, ndoshta më negativi në këto dy fazat e para të Kategorisë Superiore 2016-2017. Dhe si për ironi, dy golashënuesit më të mirë në këto 18 javë janë futbollistë të huaj, Pejiç i Kukësit me 11 gola dhe Ekuban i Partizanit me 9 gola. Hamdi Salihi, golashënuesi i sezonit të kaluar, ndoshta ka kaluar në pit stop, me 6 golat që ka shënuar. Ndërkohë, në këto 18 javë, nuk mund të mos kujtohen tifozët, kryesisht ata të skuadrave kryesuese, të cilët në disa ndeshje e kanë ngatërruar keq vendin ku luhet futbolli me |gladiatorët” e shekujve të shkuar. Dëmet materiale që ata kanë shkaktuar të paktën në katër ndeshje, mund të ishin të ardhura në shërbim të futbollit, kryesisht tek moshat që për financat mbeten “peng” i “arratisjes” nga Shqipëria. Dhe, ai momenti i ndërprerjes së dritave në “Selman Stërmasi” në ndeshjen Tirana-Partizani, ndoshta ishte kulmi i mangësive që e shoqëruan këtë Superiore në 18 javët e para, në gjysmën e parë të sezonit 2016-2017. Nëse themi futboll me dhe pa drite, kjo të sjell në kujtesë gjithçka që është pështjellë në gjysmën e parë, ndërsa ajo që vret më shumë është se: çfarë do të presim në gjysmën tjetër? Ndoshta merkatua e dimrit do të kthjellojë mendjet e drejtuesve, të trajnerëve, futbollistëve e tifozëve, që këtë futboll ta orientojnë nga progresi i objektivave, jo nga regresi.





KATEGORIA SUPERIORE 2016-2017

RENDITJA

Skuadrat Nd Pikë

1.Kukësi 18 36

2.Partizani 18 35

3.Skënderbe 18 32

4.Tirana 18 27

5.Luftëtari 18 22

6.Vllaznia 18 21

7.Flamurtari 18 17

8.Teuta 18 16

9.Laçi 18 14

10.Korabi 18 11

Shënim: Flamurtari -6 pikë

RENDITJA

Skuadrat Nd F B H G+ G- Pikë

1.Kukësi 18 9 9 0 23 8 36

2.Partizani 18 9 8 1 19 5 35

3.Skënderbe 18 9 5 4 16 9 32

4.Tirana 18 6 9 3 16 10 27

5.Luftëtari 18 5 7 6 16 23 22

6.Vllaznia 18 4 9 5 13 14 21

7.Flamurtari 18 6 5 7 20 20 17

8.Teuta 18 4 4 10 13 20 16

9.Laçi 18 3 5 10 8 20 14

10.Korabi 18 2 5 11 8 23 11

Shënim: Flamurtari -6 pikë

Golashënuesit më të mirë:

11 gola: Pejiç (4p) (Kukësi)

9 gola: Ekuban (Partizani)

7 gola: Taku (Tirana)

6 gola: Salihi (1p) (Skënderbeu), Rexhinaldo (Luftëtari)

5 gola: Shkodra (Flamurtari), Shtubina (Vllaznia), Emini (Kukësi)…

Tregues në dy faza

Janë luajtur 90 ndeshje

Janë shënuar 142 gola

Faza e parë

Në 45 ndeshje

U shënuan 67 gola

Java më e mirë

Java e 7-të me 14 gola

Java më e dobët

Java e 4-ët me 1 gol

Faza e dytë

Në 45 ndeshje

U shënuan 75 gola

Java më e mirë

Java e 10-të me 13 gola

Java më e dobët

Java e 12-të me 5 gola

Tregues në ndeshje

Rezultati më i thellë

Java e dytë

Flamurtari-Luftëtari 5-0

Rezultatet më të dobëta

22 barazime 0-0

Shënuar më shumë gola

Kukësi 23gola

Shënuar më pak gola

Laçi, Korabi 8 gola

Pësuar më shumë gola

Luftëtari, Korabi 23 gola

Pësuar më pak gola

Partizani 5 gola

Ndeshja me probleme elektrike

Tirana-Partizani, java e 13-të



Trajnerët e Superiores

Sezoni 2016 - 2017

SKËNDERBEU/ A. Agostineli

PARTIZANI/ A. Sormani, S. Starova

KUKËSI/ A. Gjoka

TIRANA/ I. Daja, M. Josa

VLLAZNIA/ A. Cungu

FLAMURTARI/ G. Magani, G. Mezani

LAÇI/ M. Troisi, R. Ndreu

LUFTËTARI/ M. Milinkoviç

KORABI/ A. Mergjyshi, G. Haxhiu

TEUTA/ Ç. Bexhi, G. Magani