85-vjetori i Notit Shqiptar- Presidenti i FSHN-së, Agim Çiraku nderon me Tituj Nderi të gjithë ata që kanë lënë gjurmë

Në kuadrin e 85 vjetorit të krijimit të Federatës Shqiptare të Notit, në datat 24 e 25 dhjetor do të organizohen garat përmbyllëse të vitit 2016, në ambientet e Akademisë të Notit “Te Stela”

Përshëndetja e Presidentit të FSHN-së, Agim Çiraku

“Unë falënderoj të gjithë komunitetin e notit shqiptar që më besuan drejtimin e Federatës në këtë mandat të dytë, ku do të thosha se ndjehem i plotësuar dhe i vlerësuar për atë çka dhashë në mandatin e parë. Në këtë mandat të dytë do të ketë një reflektim më konkret për ato çka nuk u bënë mirë më parë, njëherësh edhe për arritje më të larta. Një respekt i veçantë për të gjithë ata notarë, trajnerë e drejtues të notit në vite, të cilët i dhanë këtij sporti bukurinë e madhështinë. Ata janë të shumtë, secili i veçantë në atë çka ka treguar, ka dhënë në rezultate e ka marrë prej tyre, dhe sot na sjellin krenarë në këtë përvjetor të 85-të. Ky është përvjetor që respekton të gjithë, Fëmijë, të Rinj, të Rritur dhe Veteranë, femra e meshkuj, të cilët sot vijnë brez pas brezi me historinë që shkruan në pishinat shqiptare, europiane e botërore. Kjo është një ditë festive, por njëherësh mbetet edhe një ditë reflektuese për gjithçka që nuk e kemi bërë mirë në punën tonë. Të gjithëve unë i uroj që këto 85 vite të mbeten themeli i një ndërtese të lartësuar në notin shqiptar”.

OBJEKTIVAT E FEDERATËS SHQIPTARE TË NOTIT, VITI 2017

· Arritjen e normave kualifikuese nga sportistët cilësorë për pjesëmarrje në Kampionatin Botëror 50m në datat 14-30 korrik 2017 në Budapest.

· Kualifikimi në finalet e garave në Lojërat Mesdhetare që do të zhvillohen në Tarragona të Spanjës në datat 30 qershor e deri më 9 korrik 2017.

· Promovimi i sportit të notit në shkolla.

· Gjetja, promovimi dhe mbështetja e talenteve të reja në sportin e notit.

· Shtimi i anëtarësisë në Federatën Shqiptare të Notit.

· Shtimi numrit të trajnerëve femra në sportin e notit.

· Organizimi i seminareve trajnuese me gjyqtarë dhe trajnerë.

· Promovimi i misionit dhe vizionit të FSHN-së në opinionin e gjerë publik.

Sporti i Notit është quajtur edhe “Gjimnastika e mushkërive” të të gjithë atyre që e ushtrojnë, të atyre që relaksohen me këtë sport edhe të bukurisë, e në menytë të veçantë, për ata notarë e notare që brez pas brezi “pushtuan” pishinat dhe hapësirat ujore në gara që në kujtesën e të gjithëve mbeten sit ë veçanta. Nëse 85 vite më parë sporti i notit ushtrohej e garohej në të në kushte thuajse rrethanore, ndërsa sot ka një ndryshim të madh, por jo aq cilësisht sa ai e meritonte. Nga kampionët e parë, e me radhë në të gjithë këtë hapësirë 85 vjeçare, janë arritur rekorde nga femra e meshkuj, nga fëmijët, të rinj e të rritur, të cilët në ato pishina shkruan historinë që sot lexohet me krenari. Nëse ky vit, 2016 u mbyll me thyerjen e tetë rekordeve kombëtare në Kampionatin Botëror në Kanada, në pishinat e distancës 25 metra, ky është treguesi përmbyllës, njëherësh edhe festiv në këtë 85 vjetor. Nga starti e deri më sot, le të themi se kemi 85 finishe që njeri-tjetrit nuk i ngjajnë, por njeri-tjetrit i kanë shërbyer në vazhdimësinë e rekordeve dhe të rezultateve, me të cilët sot mund të themi se jemi në rrugën e duhur dhe koha e notit modern na ka ftuar të jemi bashkë me të, dhe ky është një obligim për të gjithë ne. Nga FSHN-ja e deri tek notari apo notarja më e re që garon në stilet e notimit të programuara, tashmë shohin nga më e përparuara. Asnjëherë nuk do të harrohet historia, asnjëherë nuk do të mbulohen nga harresa kampionët e rekordmenët e notit shqiptar në këto 85 vite. Të gjithë janë vlera e shtuar që do të sjellë mbivlerën e duhur në not.

Programi i aktivitetit

Ora 09:30-10:00 Mbërritja e pjesëmarrësve

Ora 10:00-11:00 Rrjetëzim, Koktejl

Ora 11:00-11:30 “Sporti i notit ndër vite”-Ekspozitë fotografike

Ora 11:30-12:00 Demonstrim i stërvitjes dhe i garave të notit (Ekipi Stela)

Ora 12:00-14:00 Takimi Jubilar (përshëndetje, dhënie diplomash/medalje mirënjohjeje dhe diskutime të lira), salla e takimeve

Ora 14:00-17:00 Dreka e aktivitetit me të ftuarit dhe mediat

Vazhdimi dhe fundi i një ekipi të lavdishëm

Nga Ergys ALUSHI

Tashmë “pista” e ujit në notin shqiptar dukej se ishte bërë “pronë” e notarëve vlonjatë, të cilët sikundër edhe në titull, e “sunduan” thuajse në të gjitha veprimtaritë që u zhvilluan në këtë sport deri në vitin 1990. Kampionë, fitues të Kupave e Spartakiadave, kështu vlonjatët e mbajtën të ndezur “pishtarin” që në fundin e viteve ’90-të dukej se po venitej. Gjithsesi, kjo histori që deri në vitin 1990 mbeti e paprekur nga të tjerët, tregoi se vazhdimi e fundi i këtij ekipi të lavdishëm do të ishin pranë njeri-tjetrit. Sukseset e vlonjateve në notin shqiptar ndoshta u “pagëzuan” në vitin 1984, kur Vlorën e vizitoi notari i njohur italian Paolo Pinto, i cili do të kalonte me not hapësirën detare nga Vlora në Otranto. Vitet u rrokullisën e në sezonin 1989-1990, një brez i ri vajzash do të merrnin stafetën e titujve kampionë në sportin e notit, me trajner Ibrahim Levanin.

Por për fatin e keq të tyre kishte filluar ndryshimi i sistemit, që ndër të tjera do të ishte dhe fundi i ëndrrave për një grup vajzash që i dhanë shumë sportit të notit në ato vite të vështira, por që nuk u bënë aq të njohura sa kampionet e mëparshme, duke mbetur pak në hije sukseset e tyre. Ishte fundi i një epoke, i një historie të lavdishme të një ekipi, i një sporti që i kishte dhuruar Vlorës e Shqipërisë kampionë e kampione, rekordmenë e rekordmene, Mjeshtër të Merituar sporti, Mjeshtër Sporti e Mjeshtre sporti. Dhe po përfundonte keq, shumë keq. Vajzat e Vlorës largoheshin pa rrobat e trupit nga pishina, se ua vidhnin në dhomat e zhveshjes. Pishina njëherë mbushej me ujë e njëherë nuk mbushej. Ujit të pishinës i hidhej aq shumë klor sa nuk laheshe dot, se të mbyste era e rëndë. Ndodhte që uji i pishinës ishte i ndotur, sepse aty laheshin të gjithë fëmijët e lagjes. Asnjë nga klubi nuk kujtohej më për sportin e notit, e kishin harruar, e kishin braktisur edhe pse i kishte nderuar dhe u kishte dhënë lavde për shumë e shumë vite. Edhe gara e fundit do të mbahet mend gjatë, sepse fituan ndaj ekipit të Butrintit në stafetë.