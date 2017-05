Spiro Shano, një “Dino Menegini” i basketbollit shqiptar

Nga Ilir MBORJA





CEREMONIA/ Kur Gaz Çaçi titullohej “Qytetar Nderi” në Përmet, numri 11 në fanellë “ristarton” kujtesën te Dinamo e Partizani





Fanellën time tek Dinamo, kur u largova, ia dorëzova Edi Ramës. Atë ditë në Përmet, atë fanellë e rivesha vetë, dhe kjo ishte arsyeja pse Edi nuk ishte i veshur me uniformën e Dinamos. Një ishte e tillë dhe, Edit i uroj të mbetet “Dino Menegini” i qeverisë