Skrapar - Therepel, fiton me penallti Therepeli 4-7

Naço – Aktivitetet Sportive dhe ato të tjera kulturore gjallërojn jetën rinore dhe të gjithë banorve të kësaj treve

Në kuadër të takimeve sportive në futboll në mesditën e djeshme në fushën “5 Shtatori”, është luajtur takimi miqësor Skrapar – Therpel, takim që përfundoj me barazim, duke lënë kualifikimin për më tej pikës së penalltive. Ndeshjet e futbollit miqësore të krijuara në kuadër të takimeve për aktivitete sportive mes Njësit Administrative të kësaj bashkie kanë filluar ditën e enjte dhe do të vijojën për më tej, bazuar në një kalendar sportive të krijuar enkas për këtë aktivitet ku pjestarë janë dhe të rinjit e LRI-së. Takimi Skrapar –Therepel që ishte dhe takimi i parë ka përfunduar brenda 90 minutave me rrezultatin 2-2. Në këtë mënyrë fitorja i është lënë pikës së penalltisë për të vendosur fituesin e kësja ndeshje pas pesë gjuajtjeve. Skuadra e futbollit e Therepelit gjatë gjithë ndeshjes ka dominuar në të gjithë repartet dhe ka ditur të ngrej të organizoj mirë repartet nga mbrojtja mesfusha e në sulm duke kaluar e para në avantazh. Ndërsa ka qënë skuadra vendase ajo që ka mundur të barazoj rrezultatin dhe të mos kaloj në avantazh duke hasur në pregatitjen e larët të futbollistve miq. Pas gjuajtjeve të penalltive Therepeli ka marë tre pikët e mundëshme për të vijuar me rivalin e radhës.

Takimin e ka ndjekur edhe ish Ministri i Drejtësisë Nasip Naço, njëherësh, Sekretari Politikë i LSI-së, për Qarkun e Beratit i cili mes të tjerash citoj : Aktivitete të tilla sportive, por dhe ato të tjera kulturore gjallërojën jetën e të rinëjve dhe të banorve të kësja zone. Me këtë rast dua të falnderoj organizatorët e këtij eventi që shpresoj që ta çojën deri në finale skuadrën e cila sot fotoj me merit. Edhe skuadra e Skraparit duhet të jetë në rrugën e “5 Shtatorit”, të dikurshëm vite më parë kur ishte në të disatën herë edhe finaliste në Rrepublikë. Gjithsesi sportistët por dhe organizatorët duhen ikurajuar për të zhvilluar evente të tilla, nga ku dhe dalin talente që me lojën e tyre siellin fitore dhe nderojn qytetin tonë dhe krejtë zonën e trevën e Skraparit.