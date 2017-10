Skënderbeu merr komandën e kreut, Milinkoviç “driblon” me mungesat

Nga Agron KAJA





KATEGORIA SUPERIORE/ U mbyllën dje dy ndeshjet e fundit të javës së katërt, bie Kukësi, të kuqtë nuk e njohin rrjetën





“Ujqërit e dëborës” u shfaqën dje në stadiumin “Zeqir Ymeri” të Kukësit, aty ku u luajt sfida më kryesore e javës së 4-t, Kukësi-Skënderbeu. Korçarët kanë fituar 2-1, duke i dhënë Kukësit mësimin nr 1 në këtë sezon, se Kampion ishte në sezonin e kaluar. Pavarësisht angazhimit në Ligën e Evropës, gjatë gjithë kësaj ndeshjeje, Skënderbeu nuk shfaqi shenja lodhjeje në fushë, por e ka dominuar gjithë takimin. Duke iu referuar kronikës së lojës, ishin vendasit që e nisën me vrull takimin, madje krijuan edhe raste, ndoshta për ti treguar korçarëve se e dëshirojnë shumë tri pikëshin. Minuta e 8-të dhe e 27-të ishin më të “artat” për Kukësin, por më parë Bakaj dhe më pas Alijev, nuk patën orientimin e saktë me portën e Shehit. Skënderbeu kishte në vijën e parë Soue, i mbështetur fuqimisht nga Muzaka, ndërsa goli erdhi nga këmbët e Takut, pas një pasimi të saktë të tij për Ditën, pikërisht në minutën e 31-të. Goli sikur i zgjoi kuksianët, të cilët vetëm pesë minuta duruan, dhe e gjetën rrjetën me penallti. Alijev u pengua brenda në zonë, dhe arbitri Kridens Meta nuk ngurroi për penallti, të cilën në minutën e 36-të, Bakaj e ktheu në gol. Barazimi sikur e baraspeshoi lojën, kryesisht për pjesën e dytë, në të cilën Kukësi vuajti edhe largimin e Bakajt për shkak dëmtimi. Epërsia vazhdoi në anën e korçarëve, të cilët, jo vetëm që krijuan raste, por edhe shmangën një të tillë, si ai i minutës së 81-të kur kuksianët mundet të kishin rrezikuar. Krkotiç pasoi bukur për Gurin, por dalja e shpejtë dhe e zgjuar e portierit Shehi, bëri që topi të mbetet në duart e tij. Rrokullisja e minutave u duk sikur u kap nga monotonia, dhe barazimi po bëhej referencë e kësaj ndeshjeje, të cilën e prishi Muzaka në minutën e 83-të. Në manovrimin e tij në zonën e Kukësit, ai rrëzohet dhe Meta nuk ngurroi të tregojë pikën e penalltisë. Një shans i mirë ky, që te Skënderbeu është i zgjidhur me “penalltistin” Sabjen Lilaj. Duke shënuar, ai njëherësh fiksoi avantazhin e kësaj kryesfide të javës së katërt, njëherësh shënoi edhe golin e tij të tretë në këto katër javë, të tre nga pika e bardhë e penalltisë. Tashmë Skënderbeu merr komandën e kreut, ndërkohë që Kukësit do t’i duhet të mendojë më ndryshe mbrojtjen e titullit kampion, sepse trajneri Milinkoviç vetëm i qahet mungesave.





E hënë 2 tetor 2017, ora 14:00 në stadiumin “Zeqir Ymeri” të qytetit të Kukësit

KUKËSI-SKËNDERBEU 1-2

Shënues: Shënues: Bakaj (p) 36’/ Dita 31’, Lilaj (p) 83’

Kukësi: Koliçi, Hallaçi, Alla, Hoxha, Imami, Musolli, Kërkotiç, Kale, Guri, Bakaj (Zeqiri 46’), Alijev (Shtubina 72’). Trajner:Mlladen Milinkoviç

Skënderbeu: Shehi, Vangjeli, Jashanica, Aliti, Mici, (Radas 63’) Muzaka, Dita, (Sahiti 67’), Lilaj, Taku, Xhejms, Soue. Trajner: Ilir Daja

Gjyqtar: Kridens Meta (Tiranë)

KV: Kale 76′





MINUTAT E GOLAVE

31’ GOL 0-1 Taku pason me kokë për Ditën, i cili me një gjuajtje të kalibruar brenda zonës e dërgon topin në rrjetë 0-1 për Skënderbeun. Korçarët rrezikuan golin që në minutën e 29-të me anë të Muzakës.

36’ GOL 1-1 Në minutën e 35-të, Alijev pengohet brenda në zonën korçare, gjyqtari Meta sinjalizon për penallti. Pas disa protestave, në minutën e 37-të, Bakaj nga pika e bardhë barazon rezultatin.

83’ GOL 1-2 Pas një aksioni të korçarëve në zonën e Kukësit, Muzaka pengohet brenda në zonë, dhe përsëri arbitri Kridens Meta nuk heziton. Jep penallti për Skënderbeun, të cilën e realizon Lilaj.





Bilanci përgjithshëm

Nd 19, Fitore Kukësi 8,

Fitore Skënderbeu 7,

Barazime 4, Golat 23:22





Bilanci në Kukës

Nd 9, Fitore Kukësi 6,

Fitore Skënderbeu 2,

Barazime 1, Golat 14:8





Ndeshjet-Java e katërt

Të shtunën, 30 shtator 2017

Laçi-Vllaznia 2-0

Flamurtari-Luftëtari 0-0

Të dielën, 1 tetor 2017

Kamza-Teuta 1-1

Dje, 2 tetor 2017

Kukësi-Skënderbeu 1-2

Shënues: Bakaj (p) 36’/

Dita 31’, Lilaj (p) 83’

Partizani-Lushnja 0-0





RENDITJA

Skuadrat Nd P

1.Skënderbeu 4 10

2.Kukësi 4 7

3.Teuta 4 7

4.Flamurtari 4 7

5.Laçi 4 6

6.Luftëtari 4 5

7.Vllaznia 4 4

8.Kamza 4 3

9.Lushnja 4 2