Shtohet kaosi te Korabi, trajneri Haxhiu bojkoton stërvitjen

Sikur të mos mjaftonte situata e rënduar financiare, me klubin në prag të kolapsit, te Korabi ka lindur një telash tjetër gjatë ditës së sotme. Trajneri Gerd Haxhiu, pas një debati me zyrtarët e klubit, ka vendosur që të mos marrë pjesë në stërvitjen e sotme.





Gjithçka ishte pasojë e një përplasje në një mbledhje të zhvilluar para seancës stërvitore ku Haxhiu dhe administratori Mziu kanë folur para skuadrës. Palët nuk kanë ndarë mendime të njëjta për paraqitjen e ekipit ndaj Haxhiu ka dhënë sinjalin e parë për krisjen duke vendosur të mos marrë pjesë në stërvitje.