“Rrogat e yjeve të futbollit”/ Shumat marramendëse që morën lojtarët e trajnerët për sezonin 2016-2017

Cristiano Ronaldo është futbollisti me më shumë të ardhura gjatë vitit 2016-2017, me një fitim prej 87.5 milionë eurosh. Me këtë shifër, portugezi superon për herë të parë rivalin e tij kryesor, Lionel Messi, i cili gjatë vitit të kaluar siguroi 76.5 mln euro, sipas të përditshmes franceze France Football.





Portugezi, fitues i ‘Topit të Artë’, kështu ndodhet në vend të parë të edicionit të 19 të “Rrogave të Yjeve”, që e publikon çdo vit revista franceze.





Në të ardhurat e llogaritura nga France Football përfshihen rroga bruto, bonuset dhe fitimet nga reklamat.





Në vend të tretë vjen braziliani Neymar, me 55.5 mln euro, pas tij uellsiani Gareth Bale me 41 mln euro. Ndërsa 5-shen e mbyll argjentinasi Ezequiel Lavezzi, me 28.5 mln euro.