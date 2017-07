Ronaldo baba me shumë fëmijë: Katër fëmijë nuk janë mjaftueshëm

Ronaldo është babai i një djali shtatë vjeçar të quajtur Cristianinho dhe binjakëve të sapolindur Eva dhe Mateo. Më herët gjatë këtij muaji, ai konfirmoi se e dashura e tij, Georgina Rodrigues është shtatzënë me fëmijën e tij të katërt. Ronaldo nuk ndalet me kaq. Futbollisti rrëfeu se ka ndërmend të bëhet baba i shtatë fëmijëve, pas një sugjerimi nga djali i tij i madh.