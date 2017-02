Kostoja e lartë e fluturimeve nga Tirana

Kostoja e lartë e linjave të fluturimit dhe mungesa e aeroporteve dytësore i ka detyruar shqiptarët që t’i drejtohen vendeve fqinjë për të realizuar udhëtime të volitshme. Destinacione të ndryshme mund të arrihen nga Prishtina, Shkupi dhe Podgorica me një çmim më të ulët krahasuar me fluturimet nga Tirana, duke shtuar edhe faktin që për në disa shtete nuk ka fluturime direkte. Edhe agjencitë e udhëtimit që ofrojnë ture kulturore dhe bileta, i programojnë ato me nisje nga aeroporti i Prishtinës, Shkupit dhe Podgoricës.