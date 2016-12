PËRVJETORI/ Dje, në ambientet e Akademisë së Notit “Te Stela”, FSHN-ja festoi 85 vjetorin e krijimit. Nostalgji, kujtime, e rekorde erdhën të “gjalla” në këtë ceremoni

Presidenti Çiraku: Federata, derë e hapur për të gjithë ju

Nga Agron KAJA

HYRJA

Në një ambient festiv-sportiv, gjithkush ndjehet i emocionuar për kujtimet që sjell, për gjithçka që në memorie ka mbetur e veçantë. Kështu rrodhi edhe emocioni total në veprimtarinë e 85 vjetorit të krijimit të Federatës Shqiptare të Notit, ku në fytyrat e ish-kampionëve dhe ish-rekordmenëve “lexoheshin” qartë nostalgjia e krenaria për gjithçka që kishin përjetuar në gara e stërvitje, në pishina e ambiente ujore ku kishin garuar. Dhe kur je me të tillë njerëz që sporti i notit u kishte dhënë, jo vetëm bukurinë trupore (dje ajo ishte e “mbuluar” nga veshjet e stinës), por më shumë bukurinë e shpirtit. Nga veriu në jug, nga Shkodra e nga Saranda, ish-kampionët treguan shumë kujtime, treguan edhe se si e përjetonin sportin e notit aktualisht, por edhe një psherëtimë nostalgjie na e dhanë, si për të na thënë se : … na ishte një herë një ….”. Dhe vërtet ata ishin të shumtë në atë sallë që dukej sikur po “pëllciste” nga gumëzhia e zërave, mes të cilëve kishte shpesh edhe, debate miqësore, humor e rikujtesa mes ish-notarësh, sot të “pluhurosur” nga thinjat e moshës. Dhe të gjithë ata që ishin dje në 85 vjetorin e krijimit të FSHN-së e dhanë një mesazh, të fortë e të qartë: “Noti është bukuria e trupit, e shpirtit dhe e karakterit”. Ju faleminderit të gjithëve!

Në këtë përvjetor të 85-të të Notit shqiptar, dalloheshin lehtë edhe emocionet e Presidentit të Federatës, Agim Çirakut, i cili morri edhe “stafetën” e çiltërsisë” në bashkëbisedim. Aktualisht ai është “zoti i shtëpisë”, por le të themi që në gjithçka që përcolli, tregoi se noti nuk është sport që vetëm të zbukuron pamjen e trupin, këtë herë bukuria ishte në ato ndjenja miqësore, për të cilat vetë zoti Çiraku tregon se e ka të vështirë ti largojë. “Unë jam shumë i lumtur sot që mblidhemi në këtë 85-vjetor, sepse veç bashkëbisedimit për ecuritë e përparimin në vite, emocionet na çojnë në kujtesën e largët në vite, port ë afërt në përjetim, dhe unë ju falënderoj të gjithëve, edhe ata që nuk janë sot në këtë sallë, por që kanë “firmat” e tyre në këtë histori plota sakrifica e suksese”, kështu e nisi këtë bashkëbisedim presidenti i FSHN-së, i cili duke rikujtuar historinë vit pas viti, sezon pas sezoni, solli emra të shumtë kampionësh e rekordmenësh. “Nostalgji dhe respekt, duke e nisur me ata trajnerë e notarë që hodhën themelet e këtij sporti. Nëse do të flisja me periudha, nga themelimi e deri në vitin 1945, ka qenë një periudhë e vështirë edhe për sportin e notit, por veprimtaritë e rezultatet nuk kanë munguar. Më pas, deri në vitin 1990, natyrisht që u zhvillua me një infrastrukturë më modern se ajo e paraçlirimit, ku u ndërtuan në gjithë vendin 17 pishina. Pas vitit 1990, si të gjithë sportet e tjera, edhe noti pati eksodin e vet, ku shumë notarë shqiptarë u larguan nga vendi dhe notuan për ekipe në shtet të tjera”. Dhe histori flet se, në vitin 1996 është aktiviteti sportive i mirë organizuar i federatës, që sipas Agim Çirakut, noti shqiptar ka bërë progres me ritme më të mira. Por, në “merakun” e tij ishte edhe mbështetja që duhej nga këto vlera të notit, pasi sipas tij, FSHN-ja do të mbetet një derë e hapur për të gjithë ata që duan të kontribuojnë në procesin zhvillimor të notit. “E dimë se tashmë jemi në standarde më të larta në përfaqësimet kombëtare e ndërkombëtare dhe në vazhdimësi punën tonë do ta mbështesim në këto drejtime: Organizim më i mirë institucional, përmirësim të infrastrukturës, cilësi në përmbajtje, financë dhe bonuse shpërblimi. Federata punon për të gjetur forma dhe mënyra të tjera në rritjen e buxhetit, zbatimin e formave për zhvillim, identifikim e tërheqjen e donatorëve, me qëllim mbështetjen për objektivat që kemi”, kjo ishte përshëndetje që Presidenti i FSHN-së përcolli në këtë përvjetor të 85-të të notit shqiptar.