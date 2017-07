Presidenti i Napolit të madh “bojkoton” Maradonën: Jam me pushime në Vlorë

Qyteti i Napolit i ka bërë Diego Armando Maradonës nderimin më të madh zyrtar, duke e shpallur “Qytetar nderi” legjendën argjentinase. Për të marrë pjesë në një ceremoni kaq domethënëse, ishin të ftuar të gjithë emrat më të rëndësishëm të futbollit të Napolit.





Por në këtë festë ka munguar pikërisht ai që rriti legjendën e Maradonës te Napoli, ish-presidenti Korrado Ferlaino, i cili bleu argjentinasin në vitin 1984 duke hapur ciklin më të suksesshëm të historisë së kësaj skuadre.





Shumëkush ka pyetur pse Ferlaino nuk ishte i pranishëm dhe mediat italiane e kanë telefonuar pasi dyshonin se mos atij nuk i ishte dërguar një ftesë meqë vitet e fundit ka qenë disa herë nën hetim për evazion fiskal.