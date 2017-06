Presidenti FSHN-së, Agim Çiraku: Përcjellje me shumë emocion

Në ambientin e përzgjedhur në ceremoninë zyrtare të lamtumirës së Xhani De Biazit, FSHF-ja ishte kujdesur që ti përcillte emocionet edhe me homologë të federatave të tjera sportive, ku midis tyre veçohej edhe Agim Çiraku, President i Federatës Shqiptare të Notit. Pyetjes se: Pse noti këtu”, si një ish notar, me “stilin e lirë”, Çiraku u përgjigj: “Nuk është vetëm noti sport, por me futbollin ka shumë të përbashkëta. Njërën prej këtyre të përbashkëtave, e tregon pjesëmarrja ime në këtë veprimtari, si Presidenti i FSHN-së”, deklaroi fillimisht zoti Çiraku, i cili e quajti De Biazin, si një kalorës që nuk zbritet nga kali. “Presidenti i Republikës e dekoroi si “Kalorës i Urdhrit të Skënderbeut”, dhe ai do të mbetet një “Skënderbe” i futbollit tonë”.