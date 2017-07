Pengu i madh i De Biasit nga Euro 2016...

Në rrëfimin e tij në Top Story këtë të hënë, ish-trajneri i kombëtares, italiani Gianni De Biasi ndër të tjera ka treguar edhe kush ishte pengu i tij në Europianin e Francës, ku Shqipëria mori pjesë për herë të parë dhe sigurisht një meritë të madhe ka edhe ai.