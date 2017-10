“Paqe” me serbët në “Elbasan Arena”, Skënderbeu ndan pikët me Partizanin e Beogradit

Është mbyllur pa gola sfida e shumëpërfolur mes Skënderbeut dhe Partizanit të Beogradit. Një rivalitet i jashtëzakonshëm në fushën e lojës e më raste të shumtë të krijuara nga korçarët por që në fund për fatin e keq nuk arritën të gjejnë golin.





Skënderbeu e nisi furishëm që në minutat e para duke tentuar disa herë portën e sërbeve. Më pas korçarët e ulën disi ritmin dhe skuadrat gjetën balancat në fushë. Edhe në pjesën e dytë të dy skuadrat patën rastet e tyre në portat respektive por nuk ishte e thëne që të kishte gola.