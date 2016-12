Pano Xhixho: Nostalgji e respekt, jo vetëm për maratonat

Në një nga cepat e sallës ku u zhvillua ceremonia e festimit të 85 vjetorit të FSHN-së, ishte edhe një kampion. Pano Xhixho quhet, por në thjeshtësinë që tregonte, nuk dukej as si një kampion dhe as edhe si një nga drejtuesit e sportit në TVSH. Gjithsesi, duke sjellë në kujtesë CV-në sportive të ish-notarit Pano Xhixho, natyrisht që edhe gazetaria ka çfarë të thotë, por duke e botuar një pjesë të rezultateve të tij në karrierën si notar, ta lemë pse jo, që ajo të flasë vetë. Ja si e kujton Pano këtë karrierë: “Kam filluar notin kompetitiv në moshën 9 vjeçare me grupmoshat e pionerëve të ekipit të Butrintit të Sarandës, në drejtimin e trajnerit Koço Gjosasi. Në vitin 1989, pas një pune relativisht intensive e të lodhshme, u shpalla Kampion Kombëtar i garës 400 m stil i lirë dhe 200 m katërnotim, në kampionatin e zhvilluar në Durrës. Më pas, në vitin 1990 dola Kampion Kombëtar i të Rinjve në garat 200 m stil i lirë, 400 m stil i lirë dhe 200 m katërnotim, të gjitha këto nën drejtimin e trajnerit Edi Vasi. Natyrisht që puna stërvitore, përkushtimi dhe kujdesi që tregonin trajnerët, sollën edhe rezultate të tjera, si Kampion Kombëtar i garave 100m, 200m, 1500m stil i lirë në kampionatin kombëtar në vitin 1993. Po këtë vit, kam fituar Maratonën e parë “Ruvina 93”, në distancën 5 km në Liqenin e Ohrit. Po këtë vit, në muajin gusht, kujtoj me nostalgji Maratonën Botërore të Notit në distancën 26 km, ku u rendita i 16-ti mes 38 notarëve nga e gjithë Bota. Ndoshta ky viti 1993 do të mbetet në kujtesë edhe për rezultatin e Maratonës së “Starigradit”, ku mes 20 notarësh u rendita në tetëshen e parë. Më pas, kam fituar Maratonën e dytë dhe të tretë “Ruvina 94” dhe “Ruvina 95”, në distancën 12 km. Tradicionalisht kjo veprimtari zhvillohej në qytetin e Pogradecit, liqenin e Ohrit, dhe unë drejtohesha nga trajneri i mirënjohur, Spiro Koça. Nuk do të harroja lehtë edhe vitet e fundit të karrierës, kur në Kampionatet Kombëtare të zhvilluara në vitet 1994-1996 kam dalë kampion kombëtar në 100m, 200m, 400m stil i lirë, 200 m katërnotim, 100 m stil delfin, njëherësh edhe kampion kombëtar me ekipin e Butrintit të Sarandës drejtuar nga Spiro Koça”, kështu e mbylli këtë rrëfim kampioni i notit shqiptar, Pano Xhixho.