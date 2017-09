Nuk preferohet “Arena Kombëtare”, Superkupa luhet në Stamboll

Nga Agron KAJA





UEFA/ Kongresi i 13-të i Jashtëzakonshëm merr vendime të rëndësishme, përcakton stadiumet e kompeticioneve për vitin 2019





UEFA ka zhvilluar dje Kongresin e 13-të të Jashtëzakonshëm, në Hotelin President Uilson në Gjenevë të Zvicrës. Shoqatat anëtare të UEFA-s ratifikuan dy përfaqësues të Shoqatës Evropiane të Klubeve (ECA), për t’u ulur në Komitetin Ekzekutiv të UEFA-s, si anëtarë për një mandat katër vjeçar: Andrea Agnelli (Juventus) dhe Ivan Gazidis (Arsenal). Kongresi zgjodhi rusin Aleksei Sorokin, si një anëtarin e ri në Këshillin e FIFA-s, për një mandat deri më 2021. Dy anëtarët e pavarur të Komitetit të Qeverisjes dhe Pajtueshmërisë së UEFA-s, të emëruar nga Komiteti Ekzekutiv i UEFA-s në mbledhjen e tij në Kardif, në datën 1 qershor 2017, janë ratifikuar: Hoze Huan Pinto Sala, avokat spanjoll dhe arbitër i Gjykatës së Arbitrazhit për Sport (CAS), dhe Çarles Deguara, Auditor i Përgjithshëm i Zyrës Kombëtare të Auditimit në Maltë. Katër anëtarë të organeve të UEFA-s për Administrimin e Drejtësisë, të emëruar nga Komiteti Ekzekutiv i UEFA-s në mbledhjet e tij më 9 dhjetor 2016 dhe 1 qershor 2017, u miratuan: Thomas Hollerer (Austri), anëtar i Trupit të Apelimit të UEFA-s; Ivan Roba (Gjibraltar), UEFA Etika dhe Inspektori Disiplinor; Edvinas Eimontas (Lituani), Inspektor i UEFA-s Etike dhe Disiplinore; Nebojsha Ivkoviq (Serbi), UEFA Etika dhe Inspektori Disiplinor. U miratuan edhe ndryshimet e propozuara për Statutet e UEFA-s. Dispozitat do të ndikojnë në Memorandumin e Ri të Mirëkuptimit ndërmjet UEFA-s dhe Shoqatës së Ligave Profesioniste Evropiane të Futbollit (EPFL), dhe në pritje të miratimit të Komitetit Ekzekutiv, ai do të synojë që EPFL ti japë një vend në Komitetin Ekzekutiv të UEFA-s në të ardhmen. Një tjetër vendim që tërheq vëmendjen, ishte përcaktimi i ndeshjeve të Ligës së Kampioneve, Europa Ligë dhe Superkupa e Europës, ku UEFA më shumë i ka besuar realitetit, se sa të ardhmes. Liga e Kampioneve do të luhet në stadiumin e ri të Madridt, Liga e Evropës në Baku të Azerbixhanit, ndërsa Superkupa e Evropës ku garoi edhe Shqipëria, do të luhet në stadiumin e Beshiktashit në Stamboll.





VEPRIMTARITË, VITI 2019

UEFA Çampions Ligë

Datë 1 qershor 2019

Stadiumi Metropolitano, Madrid

UEFA Çampions Ligë, Femra

Stadiumi Ferencvarosh, Budapest

UEFA Evropa Ligë

Datë 29 maj 2019

Stadiumi Olympik, Baku

UEFA Super Kup

Datë14 August 2019