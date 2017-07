Nuk i rinovon kontratën Gjokës, Kukësi merr ish-trajnerin e Kombëtares kuqezi në stol

Duket se përfaqësimi në ndeshjet e Europës do të jetë i fundit për trajnerin Ernest Gjoka në krye të skuadrës së Kukësit. Tekniku që arriti të fitojë titullin kampion me verilindorët është në pritje të rinovimit të kontratës së tij me skuadrën, por duket se një gjë e tillë nuk do të vijë asnjëherë.