Neymar pretendon 26 mln euro nga Barcelona, kërcënon se do ta denoncojë në FIFA

Barcelona dhe Neymar nuk janë ndarë në paqe dhe kjo është më se e sigurtë, por së fundmi sipas raportimeve të “Globoesporte”, klubi dhe futbollisti do të jenë sërish bashkë për të ndarë me gjyq çështjen e klauzolës së “besnikërisë” që parashikonte 26 mln euro për Neymar.





Kjo shumë ka qenë si bonus i parashikuar pas rinovimit të kontratës së tij vitin e kaluar e do të paguhej pas vitit të parë të kontratës së re. Kjo nuk ka ndodhur dhe Neymar është i gatshëm për ta denoncuar Barcelonën në FIFA, për t’i kërkuar pagesën prim të 26 milionë eurove.





Kërkesa për Neymar mund të bëhet javën e ardhshme në Shtëpinë e Zgjidhjes së Konflikteve (CRD), organin vendimmarrës të FIFA-s që merret me këto detyra arbitrazhi. Josep Vives, zëdhënës i bordit të Barcelonës, tha se klubi katalanas nuk do ta paguajë atë “premium” për Neymar pas largimit te PSG-ja: