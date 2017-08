Neymar: Jam gati të luftojë me Barcelonën në gjyq

Superylli i PSG-së, Neymar, ka konfirmuar se do t’i përgjigjet padisë së Barcelonës me luftë në gjykatë. Lojtari brazilian ka deklaruar me anë të një komunkate zyrtare se është në dijeni për padinë e Barcelonës dhe se do të luftojë ndaj saj në gjyq.





Sipas këtij komunikimi zyrtar nga përfaqsuesit e Neymar, ai pretendon se Barcelona ia kishte borxh bonusin e besnikërisë. “Ne informojmë të gjithë se Neymar dhe avokatët e tij janë në dijeni për padinë dhe veprimet ligjore të Barcelonës në gjykatën e Barcelonës”.