Nesër zhvillohet finalja e Kampionatit Mbarëkomëtar të notit

Kampionati Mbarë Kombëtar i notit u zhvillua me pjesmarrjen e 300 notarëve nga Shqipëria dhe Kosova. U garua në kategoritë të rritur të rinj, meshkuj femra, ku njëherësh si Shqipëria dhe Kosova zhvilluan kampionatin e tyre përkatës. Paralelisht u zhvillua edhe kampionati Mbarëkombëtar ku dy ditët e para janë thyer 3 rekorde për ekipet shqiptare dhe 9 nga ekipet kosovare. Një rekord mbarë kombëtarë në 4X200 M stil i lirë u arrit nga skuadre STEP e kosovës. Kampionati është i shrtirë në tre ditë ku nesër është mbyllja e gjithë kësaj veprimtarie, e cila zhvillohet për herë të parë në historinë e dy shteteve Shqipëri- Kosove . Masat e mirëorganizuara nga FSHN-ja, me President Z. Agim Çiraku, bën që këto dy ditë garë të zhvilloheshin në normalitet. Risia e tabelave elektronike jo vetëm që e shkurtuan kohën e garimit por preçizoi më mirë rezultatet e arritura. Presidenti Z. Agim Çiraku u takua me 25veteranë të notit ndër vite ku gati 90 minuta u diskutua jo vetëm për sportin e notit por edhe historine e tij.