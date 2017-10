Nesër Milan-Juventus, rekordet e supersfidës. San Siro “sold out” dhe miliona telespektatorë

Nesër në orën 18:00 në kampionatin italian luhet një nga sfidat emblemë që ndër vite ka apasionuar miliona tifozë. Ndjeshmëria për këtë takim është e madhe edhe për dy mbështetësit e këtyre ekipeve që nesër do të tejmbushin “San Siro-n”.





“Tuttomercatoweb” raporton se kanë mbetur shumë pak bileta në dispoziocion nga 80 mijë e 18 vende të mundshme. Edhe pse ecuria e Milan nuk është ajo që pritej deri në këtë fazë të kampionatit tifozët kurrsesi nuk mund t’a braktisin në një sfidë historike siç është kjo mes këtyre dy rivalëve.