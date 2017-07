Ëndrra për pushime me jaht? Lorik Cana s'përmbahet në brigjet franceze!

Kësaj here, ishte Lorik Cana ai që tërhoqi vëmendjen me publikim e fotove dhe videove në llogarinë e tij të Instagram-it, ku na përshëndeste të gjithëve nga jahti i tij, jo dhe aq i thjeshtë. Bashkë me gruan dhe djalin e tyre të vogël, ish-kapiteni duket se po shijonte udhëtimin e tij nëpër rivierën franceze. Vetë Loriku, na tregoi se po i viziton plazhet e Saint- Tropez-it duke i rënë detit kryq e tërthor. Në videot e postuara në Instastory, ai ka ndarë me miqtë dhe fansat pamje nga pjesa e brendshme e jahtit, “shtëpisë” që Cana nuk ka ndërmend t’i ndahet së fundmi.