Mposhti PSG 6-1 në minutat shtesë, lajm tronditës nga UEFA për Barcelonën

Komiteti i Kontrollit, i Etikës dhe Disiplinës në UEFA vendosi të gjobisë Barcelonën me 19.000 euro për pushtimin të fushës nga tifozët pas ndeshjen e dytë të raundit të dytë të Ligës së Kampionëve kundër Paris Saint Germain.





Në një deklaratë, UEFA pranoi dosjen e hapur për klubin katalanas ditën e fundit 10, sipas nenit 16 (2) të rregullores disiplinore, për hyrjen e spektatorëve në fushë, dhe gjithashtu për sjellje të pahijshme të ekipit (pesë letra ose më shumë), sipas nenit 15 (4) të kësaj rregulloreje.





Pique (m.23), Busquets (M.36), Rakitic (m.61), Neymar (m.64) dhe Suarez (m.67) u qortoi nga arbitri gjerman Deniz Autekin.





Ndeshja, u luajt më 8 mars në Camp Nou përfundoi me fitoren e Barcelonën me rezultatin 6-1, me tre gola në minutat e fundit ku u lejuan tifozët për të kapërcyer ndalesat duke u futur në fushë.





Në çerekfinale Barcelona do të përballet me Juventusin.