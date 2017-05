Miqësore Shqipëri-Francë më 5 qershor, futbollistët e Superiores në plan të parë

5 qershori do jetë një ditë e rëndësishme për kombëtaren e moshave U-21 në futboll të cilët do luajnë një miqësore luksi ndaj homologëve francezë. Federata Franceze e Futbollit në prezantimin e trajnerit të ri të kësaj grupmoshe, Silven Ripoll, ka njoftuar ditën e djeshme se do zhvillojë një miqësore me kombëtaren e Shqipërisë.





Ndeshja është vendosur të luhet në vendin tonë dhe mësohet se për këtë sfidë, trajneri i U-21 Alban Bushi do testojë futbollistë nga kampionati shqiptar. Edhe pse Kombëtarja U-21 ka një bazë të gjerë lojtarësh që luajnë jashtë, Bushi ka filluar të afrojë shumë emra të Superiores të cilët luajnë rregullisht me ekipet e para si Ramadani, Abazaj, Selmani, etj.

Ndërkohë grumbullimet do nisën që gjatë kësaj jave. Lojtarë si Silvio Zogaj i Luftëtarit, Armenis Kukaj dhe Belajdi Pusi të Vllaznisë, do të vihen në urdhrat e Bushit që nga data 14 maj.