Merkato në Europë, projektohet shkëmbimi Cavani – Benzema

Karim Benzema tek PSG dhe Edinson Cavani tek Reali i Madridit. Ky shkëmbim po projektohet në aksin Paris-Madrid. Mediat ndërkombëtare kanë nisur të spekulojnë duke u bazuar tek fakti që presidenti Florentino Perez nuk e sheh më si një pedinë kryesore sulmuesin francez, pavarësisht se tekniku i kampionëve të Euopës Zinedine Zidane duket se ka besim të plotë tek bashkëatdhetari i tij.





Raportohet se presidenti i “los blancos” ka zhvilluar një takim me homologun e tij tek PSG Naser Al Khelaiffi dhe nuk ka qënë një takim kortezie, por në epiqëndër ka qënë merkato dhe konkretisht një shkëmbim i mundshëm mes Benzemas dhe Edinson Cavanit.





Uruguajani është një dashuri e vjetër e Perezit i cili e kërkonte që në kohën kur 30 vjeçari luante me Napolin. Cavani me largimin e Ibrahmovic nga kampionët e Francës ka rigjetur formën e tij optimale duke qënë pika kryesore e sulmit të skuadrës së drejtuar nga Unay Emery. Për këtë arsye presidenti i Realit është gati të sakrifikojë Benzeman për të afruar Cavanin në skuadër.