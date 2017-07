Merkato europiane, Rooney rikthehet tek Everton, Pepe prezantohet tek Besiktas

Atletico Madrid ka zyrtarizuar afrimin e sulmuesit Vitolo, i cili sezonin e kaluar luajti për Sevillan. Bllokimi i merkatos nga FIFA nuk i ka penguar aspak “rojiblancot”, të transferojnë futbollistë. Lajmi është konfirmuar dhe nga presidenti i Las Palmasit, Miguel Angel Ramirez sepse në gjysmën e parë të sezonit të ri, 27-vjecari do të luaje në formë huazimi te skuadra e vendlindjes së tij për të kaluar në Madrid në momentin kur merkato e “Los Colchoneros” të zhbllokohet në fillim të vitit të ardhshëm. Ateltico ka shpenzuar 35 milion euro për të drejtat e spanjollit, ndërkohë që më parë klubi kryeqytetas ka mbyllur edhe marrëveshjen për rikthimin e Diego Costës.





Pepe ka ndërprerë përfundimisht marrëdhënien me Real Madrid dhe ka vendosur të vazhdojë karrierën tek klubi turk i Besiktas. Mborjtësi portugez ka nënshkruar një kontratë 3 vjeçare nga e cila do të përfitojë 3.25 milion euro në sezon. 34 vjecari nuk pranoi të rinovonte me Realin e Madridit, teksa nuk gjeti akordin me PSG megjithëse kreu testet mjekësore me klubin francez. Pepe në karrierën e tij është aktivizuar me Maritimo dhe Porto në ligën portugeze, ndërsa tek Reali i Madridit qendroi 10 vite duke zhvilluar 230 ndeshje dhe shënuar 13 gola.