Marrëdhëniet me lojtarët dhe skema e preferuar, Panuçi vazhdon “rrugën” e De Biazit

Guxim, besueshmëri dhe forcë grupi. Këto janë tri pikat në të cilat Kristian Panuçi e ka mbështetur karrierën e tij të shkurtër si trajner. Ekipet e tij deri tani kanë luajtur me modulin 4-3-3, ndërsa italiani kërkon që të gjithë të japin maksimumin. Në fushën e lojës, sipas tij zbresin vetëm ata që e meritojnë. Kristian Panuçi i ka gjërat e qarta në lidhje me raportin që ndërton me lojtarët dhe punën që duhet bërë për të arritur rezultatet pozitive.





Besueshmëria mbi stafin dhe mbi lojtarët, kjo është fjala kyçe sipas tij për këdo që ka dëshirë të bëjë trajnerin. Në ekipet e tij ka një rregull të artë: Luajnë vetëm ata që e meritojnë, impenjohen maksimalisht në stërvitje dhe gjatë ndeshjeve zyrtare. “Besueshmërinë duhet ta krijosh ditë pas dite duke qëndruar mbi palët. Raporti me lojtarët është i rrezikshëm sepse ata mund të të ‘peshojnë’ dhe pastaj të sillen ndryshe me ty”, ka thënë Panuçi në kohën kur mori drejtimin e Livornos.





SKEMAT