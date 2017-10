Louis Vuitton, eleganca që takon sportiven

Mëndafsh, atlete dhe kombinime të tjera të çuditshme në koleksionin praneverë/verë 2018 të Louis Vuitton, aty ku eleganca takoi sportiven.





Ngjyrat e bukura e të qeta ishin preferenca e stilistit Nicolas Ghesquiere, i cili i dha veshjes së rrugës tone mbretërore. Palltot e hijshme e të mbushura me qendisma ishin kombinuar me pantallona të mëndafshta e këpucë atletike. Këmishat me mëngë të fryra vinin me një bluzë sport përsipër, ndërsa pamjen e kompletonin në fund çantat klasike të markës së famshme.





Koleksioni luan sa me idenë e “vintage”, ashtu dhe atë të futurizmit. Kjo u pa qartë në ndërthurjen e palltove të stilit të shekullit XVIII me pantallona prej materiali plastike. Edhe vetë pasarela ishte vendosur në Muzeun e Luvrit, ku modelet i prezantuan veshjet e tyre joshëse në një ish-fortesë mesjetare.