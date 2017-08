Liverpuli insiston ta mbajë në “Amfield”. Coutinho del hapur, kërkon largimin nga klubi

Nuk janë thashetheme lajmet se Liverpul ka refuzuar 100 mln euro për kalimin e Philipp Coutinho te Barcelona. Klubi spanjoll kërkon dëshpërimisht brazilianin për të zëvendësuar Neymar, por pas ngjarjeve të ditës së sotme, shpresat duket se kanë mbetur vetëm te dëshira e lojtarit.





Ishte klubi anglez që në mëngjes në një deklaratë në lidhje me largimin e lojtarit nga “Amfield” u shpreh: “Duam të sqarojmë pozicionin e klubit për mundësitë e transferimit të futbollistit Philippe Coutinho. Vendimi final i klubit është se nuk do të marrim në konsideratë asnjë ofertë për futbollistin, i cili do të vazhdojë të qëndrojë në Liverpul edhe pas mbylljes së merkatos.”