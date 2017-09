Lëviz bankina e parë e sezonit, Stavri Nica largohet nga Laçi

Pas tre ndeshjeve të para të Kategorisë Superiore, vjen largimi i parë i një trajneri. Dhe këtë herë, Stavri Nica bëhet i pari i këtij sezoni me bankinat e Superiores, i cili thotë “SOS” pas tre ndeshjeve në stolin e skuadrës kurbinase. Me 1 fitore dhe 2 humbje, durrsaku Nica nuk duroi më gjatë, dhe dje ka paraqitur largimin e tij nga skuadra e Laçit. “Ndoshta ishte largimi i duhur, puna nuk po ecte sipas parashikimeve. Në tre ndeshje vetëm tri pikë për Laçin, ndaj mendova se duhet të largohesha nga drejtimi i skuadrës, për t’ia lënë rrugën hapur dikujt tjetër që të përmirësojë situatën”, kjo ishte deklarata e djeshme që Nica dha për gazetën “Telegraf”, duke shprehur më pas besimin, se trajneri i ri do të sjellë ndryshimin te kjo skuadër. “Mendoj se duhet të ndryshojnë disa gjëra, të cilat nuk funksionuan gjatë drejtimit tim në këto tre javë kampionat”.





Trajnerët e Superiores 2017-2018



Kukësi M. MilinkoviçKonf.

Skënderbeu I. Daja Konf.

Partizani M. Iuliano Konf.

Luftëtari D. Fernandez Konf.

Teuta G. Magani Konf.

Vllaznia A. Cungu Konf.

Laçi G. Mezani I ri

Flamurtari Sh. Duro Konf.

Kamza R. Ndreu Konf.