Kur u shkel Kushtetuta, pse FSHF-ja mos bëjë paqe për Tiranën e Vllazninë?

Nga Agron KAJA





SITUATA/ Flet për gazetën “Telegraf”Agustin Kola, ish-futbollisti i skuadrës bardheblu, ndjen keqardhje edhe për shkodranët





Situata e rënduar që ka kapur dy skuadra të mëdha të Kategorisë Suiperiore, Tiranën dhe Vllazninë, natyrisht që i ka rritur ndjeshmëritë edhe të atyre figurave që kanë dhënë kontribut ndër vite tek këto skuadra. Ndoshta njeri nga më të spikaturit në këtë situatë, dhe jo vetëm është ish-sulmuesi i madh i 17 Nëntorit (sot Tirana), i cili në një intervistë për gazetën “Telegraf”, kërkon shpëtimin e tyre me ndryshime në formulën e kampionatit të Superiores. “mendoj se politika sportive duhet të mësojë nga politika e ditës në vendin tonë. Siç bënë ata ditë më parë ku prekën ligje e Kushtetutën, le të prekin edhe formulën e Kategorisë Superiore. Të mblidhen me urgjencë në FSHF dhe ta bëjnë atë me 12 apo me 14 skuadra. Ky është sugjerimi im, i cili nuk është utopi, kur bëhet fjalë që të shpëtohen vlera”, deklaroi midis të tjera Agustin Kola, në intervistën e tij në gazetën “Telegraf”.





Jeni aktiv z. Kola me komentet tuaja në median sportive, ndjeheni mirë kështu?

Pse të mos ndjehem mirë kur unë flas me pasion, flas për pasion e kërkoj që ky pasion i imi, jo vetëm që të mos keqkuptohet, por të bjerrë në veshët e duhur. Sepse kam qenë shumë kritik ndaj gjithçkaje që kam parë në këtë edicion të Kategorisë Superiore, e cila në këtë fund degjeneroi shumë me arbitrimin në Kukës.





Ndërkohë që me situatën e Tiranës sot, që është skuadra juaj e zemrës, besoj se do të keni më shumë kritika?

Nga t’ia fillosh me këtë Tiranë sot, e ku të dalësh me këtë FSHF, dje dhe sot. Jemi në një situatë që unë asnjëherë nuk e kisha menduar për Tiranën, që të jetë ajo në rrezik mbijetese. Pse jo, edhe Vllazninë nuk e kisha menduar ndonjë herë kështu, dhe e gjithë kritika ime është në adresë të atyre që i kanë çuar në këtë gjendje këto dy skuadra të mëdha.





Po kalendarin që i vendos pikërisht përballë e njëra duhet të largohet nga kategoria, ja vlen ta “kritikojmë” në këtë rast?

Çfarë ti bësh kalendarit, nuk e ka ai fajin. E thashë më sipër, fajtorë janë të gjithë ata aktorë që janë bërë faktorë në këtë gjendje. Së pari është keqmenaxhimi i klubeve, e së dyti, mendoj se kanë ndikuar shumë aleancat që kanë bërë disa skuadra në dëm të disa të tjerave, e këtu futen si të dëmtuara Tirana me Vllazninë.





Po arbitrat, mendoni se kanë ndikim në situatën e skuadrave në përgjithësi, e në veçanti për Tiranën e Vllazninë?

Natyrisht që edhe ata janë bërë faktor negativ në gjithë garën e këtij sezoni. Nuk mund të harrohen sa e sa ndeshje, të cilat nga gjykime të njëanshme, me apo pa dashje, e kanë bërë Kategorinë Superiore edhe si një pazar ku mund të arbitrosh si të duash, pa frikë fare për pasojat, faturën e të cilave e merr futbolli.





Dhe kjo javë e fundit e këtij sezoni të Superiores, si mund të përshkruhet nga ana juaj?

Është një javë shumë e rëndë, e vështirë dhe e koklavitur. Janë në ethe dy-tre skuadra të mëdha që kërkojnë mbijetesën, madje edhe Flamurtari mund të quhet në këto situata. Vetëm ekstremet e renditjes janë të qeta në këtë javë të 36-të, sepse edhe ato që kërkojnë vendet e mesit, janë në “kthetrat” e mbijetesës. Vetëm se kalendari bën diferencën, dikë e ka vendosur përballë rrezikut, e të tjerat me synime pozitive.





Cilën ndeshje e veçoni si më delikaten në këtë javë të fundit të kampionatit?

Natyrisht që Vllaznia-Tirana është e këtyre përmasave delikate, është njësoj si ajo mes Real Madridit dhe Juventusit. Të gjitha ndeshjet e tjera e kanë ndonjë mundësi për të gjykuar ndryshe, Vllaznia-Tirana është për “jetë a vdekje”.





E keni ju ndonjë sugjerim, në interes të shpëtimit për mosrënie nga Kategoria Superiore të Tiranës e Vllaznisë?

Shiko, në këtë rast mendoj se politika sportive duhet të mësojë nga politika e ditës në vendin tonë. Siç bënë ata ditë më parë ku prekën ligje e Kushtetutën, le të prekin edhe formulën e Kategorisë Superiore. Të mblidhen me urgjencë në FSHF dhe ta bëjnë atë me 12 apo me 14 skuadra. Ky është sugjerimi im, i cili nuk është utopi, kur bëhet fjalë që të shpëtohen vlera.





Po nga kategoria kanë rënë edhe skuadra të mëdha në Evropë e në Botë, por nuk është ndryshuar ndonjëherë formula e kampionatit?

Nëse e keni fjalën për Juventusin, duhet ta dimë mirë se, ai ra nga Serie A në Serie C, më shumë nga Moxhi e trukimet, ndërsa Tirana e Vllaznia kanë tjetër arsye që janë në këtë gjendje, ku pjesë ka edhe FSHF-ja me arbitrat e saj. Nuk është tabu prekja e formulës, kjo mendoj se duhej bërë që në mesin e garës, kur u pa se Korabi ra shpejt nga Kategoria Superiore dhe ndeshjet me të kishin vetëm tri pikët.





NDESHJET-JAVA E 36-të



E shtunë, 27 maj 2017

Vllaznia-Tirana 17:00

Korabi-Flamurtari 17:00

(Luhet në “Selman Stërmasi)

Luftëtari-Kukësi 17:00

Laçi-Teuta 17:00

Skënderbeu-Partizani 17:00





RENDITJA

Skuadrat Nd P

1.Kukësi 35 75

2.Partizani 35 71

3.Skënderbeu 35 71

4.Luftëtar 35 41

5.Teuta 35 40

6.Vllaznia 35 39

7.Tirana 35 38

8.Flamurtari 35 37

9.Laçi 35 37

10.Korabi 35 13





