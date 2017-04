Kur tashmë janë përcaktuar katër skuadrat gjysmëfinaliste të Champions League, pritet vetëm të përcaktohen vetëm çiftet që do të përballen. Atletico Madrid, Real Madrid, Juventus dhe Monaco janë gjysmëfinalistët e sezonit 2016/17 të Champions League. Shorti për këto ndeshje do të hidhet të premten në ora 11:30 në Nyon të Zvicrës. Ndeshjet gjysmëfinale do të luhen me 2 dhe 3 maj ndërsa ato të kthimit do të luhen me 9 dhe 10 maj.