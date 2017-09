Kundër Maqedonisë, për vendin e tretë mund të mjaftojë edhe një pikë

Fitorja e Shqipërisë me Lihteshtejnin, pavarësisht një loje jo shumë të mirë, na dha mundësinë që t'i afrohemi akoma më shumë objektivin tonë të këtyre eliminatoreve të botërorit që ishte vendi i tretë, pasi dy vendet e para nuk mund të pretendoheshin, për shkak se e ndajmë grupin me skuadra si Spanja dhe Italia.





Megjithatë suksesi në Izrael dhe ky 3 pikësh i parë i Panucit ishte një hap shumë i rëndësishëm ndaj synimit tonë. Fitorja e Maqedonisë ndaj izraelitëve mbërmjen e së shtunës me rezultatin 0-1, i jep mundësinë kombëtares Shqiptare që të udhëheq e vetme vendin e tretë me 12 pikë, 3 më shumë se Izraeli.





Në ndeshjet e mbetura, duke filluar nga ajo me Maqedoninë ditën e martë, do të na mjaftojë një barazim për të siguruar, të paktën në letër vendin e tretë, duke qenë se ndeshjet e tjera të mbetura me Italinë në Shkodër dhe me Spanjën në transfertë pritshmëritë për pikë janë minimale.





Edhe kundërshtarët tanë të Izraelit në tre ndeshjet e mbetura do të luajnë me Italinë ditën e martë, më pas me Lihteshtejnin, një 3 pikësh ndoshta i sigurt, për të mbyllur njësoj si ne këto eliminatore me kryesuesen e grupit, Spanjën, me të cilën, ashtu si edhe me Italinë, shanset për pikë do t'i kenë minimale.





Megjithatë në futboll asnjëherë nuk i dihet, humbja e Italisë ndaj Spanjës pas një lojë aspak të mirë, i ka vënë në alarm axurrët që me 4 pikët avantazh nga Shqipërisë ende nuk e konsiderojnë vendin e dytë një çështje të mbyllur, për të mos thënë që i duhen një fitore e drejtpërdrejtë me kuqezinjtë, për të patur dhe një pozicionim si ndër të dytat më të mira të grupeve që kualifikohen.