Kualifikimi i kombëtares për femra, vajzat kuqezi festojnë, greket shpërthejnë në lot

Emocione të jashtëzakonshme pas kualifikimit historik për në fazën tjetër të kombëtares për femra e cila mundi në minutën e fundit ekipin grek me rezultatin 2-1 në “Elbasan Arena”.





Pas vërshëllimës finale, vajzat kuqezi kanë nisur festën ne fushën e lojës, ndërsa vajzat e ekipit grek nuk kanë arritur të fshehin dëshpërimin dhe lotët për këtë humbje.





Festës së vajzave kuqezi i janë bashkuar edhe stafi teknik me trajnerin Grima e zëvendësin Sinani duke marrë duartrokitjet e merituara nga tifozët në stadium.





Shqipëria është kualifikuar për në fazën tjetër të Kampionatit Botëror për femra pasi ka mundur Greqinë në minutën e fundit me rezultatin 2-1 në “Elbasan Arena”. Golat për Shqipërinë janë shënuar nga Doçi në minutën e 16 dhe Velaj në minutën e 90, ndërsa goli i vetëm për Greqinë u shënua nga Nati në minutën e 18.