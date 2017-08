Kamza në merkato, 4 futbollistë e përgatitës atletik italian

Skuadra e Kamzës, e cila do të marrë pjesë këtë sezon në Kategorinë Superiore, dje ka zyrtarizuar katër blerje të reja, njëherësh edhe një përgatitës atletik italian, Luka Guerra. Katër futbollistët janë: Argent Halilaj, Bruno Arrabal, Alfred Zefi dhe Hektor Idrizaj, të cilët u prezantuan në ambientet e klubit, edhe në praninë e kryebashkiakut të Kamzës, Xhelal Mziu.