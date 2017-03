Itali–Shqipëri, nis shitja e lirë e biletave, FSHF shpjegon detajet

Federata Shqiptare e Futbollit njofton se ka nisur shitja e biletave për ndeshjen me Italinë, që do të luhet më 24 mars në stadiumin “Renzo Barbera” të Palermos. Me një njoftim zyrtar FSHF-ja bën me dije se në dispozicion të tifozëve kuqezi janë biletat te sektori i tifozëve miq dhe çmimi i tyre është 12 euro.





“Të gjithë sportdashësit dhe personat e interesuar të drejtohen pranë FSHF-së dhe të jenë të pajisur me kartat e identitetit në mënyrë që të kenë mundësi për t’u pajisur me biletën e ndeshjes”, thuhet në komunikatën e Federatës. Në dispozicion të Federatës Shqiptare janë vënë rreth 2400 bileta dhe pas fazës së parë të aplikimit, vetëm për anëtarët e “Fun Club”, tashmë nis faza e dytë e shitjes së lirë.