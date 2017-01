Incident i shëmtuar, vidhet ora e Cristiano Ronaldos







Today

Një incident i shëmtuar i ka paraprirë ceremonisë së çmimeve “The Best”, që FIFA akordoi për disa personalitete të futbollit.

Dhuratat e përgatitura për 6 fituesit u vodhën në “Kameha Grand Hotel” të Zyrihut, aty ku u mbajt eventi.

Zyrtarët e FIFA-s kanë vënë re mungesën e orëve pak para se të niste ceremonia. Organizmi që drejton futbollin në botë denoncoi të martën vjedhjen e 6 orëve të markës “Hublot”, të cilat do të shoqëronin edhe trofeun.

Secila prej tyre do të ishte dhuratë për fituesit e çmimit. Cristiano Ronaldo, Claudio Ranieri, Carli LLoyd dolën në skenë pa orët në fjalë. Edicioni i prodhuar për këtë event nuk konsiderohet i shtrenjtë. Një ekzemplar i tillë arrin vlerën e 92 mijë eurove.

FIFA ka njoftuar se në ditët e ardhshme personazhet e futbollit të premiuar do të marrin orën “Hublot” të modelit ‘Bing Bang Football’.