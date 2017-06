Gjermania vuan, fiton sfidën e parë me Australinë

Nga Agron KAJA





KUPA E KONFEDERATAVE/ U luajt dje ndeshja e dytë e Grupit B, tri pikë të vështira për Kampionët e Botës





Dje u luajt edhe ndeshja e dytë e Grupit B, në Kupën e Konfederatave, të cilat po zhvillohen në Rusi, dhe Gjermania si Kampione e Botës, ishte përballë Australisë. Një sfidë e fituar me vuajtje nga skuadra gjermane 2-3, pasi duke pasur në përbërje shumë lojtarë të rinj, është munduar ta administrojë mirë këtë ndeshje. Pavarësisht se rezultati ishte i ngushtë, kjo nuk i ul vlerat e fitores për Gjermaninë, e cila kaloi në avantazh që në minutën e 5-të me të riun Stindll, i cili kësisoj ka hapur serinë e golave për “pancerat”. Por, kur pritej që skuadra e Lëv të dyfishonte rezultatin, ishte sulmuesi australian Rogiç, i cili i ka befasuar të gjithë në minutën e 41-të kur barazoi shifrat në 1-1. U duk se kjo pjesë do të mbyllej e barabartë, por vetëm tre minuta ka zgjatur festa e Australisë, sepse në minutën e 44-ët, Julian Draksel shënoi me penallti, duke e kaluar sërish në avantazh Gjermaninë. Pjesa e parë u mbyll me rezultatin 1-2, ndërsa me fillimin e pjesës së dytë, ishin përsëri gjermanët që shënuan me anë të mesfushorit të Shalkes, Goreçka, pikërisht në minutën e 48-të. Dhe ndoshta kjo ndeshje po jepte përshtypjen e goleadës, teksa australianët shënuan me anë të Juriç në minutën e 56-të, këtë herë pas një gabimi të portierit gjerman Ter Shtegen. Goli i dytë e rihapi takimin, por kjo mbeti vetëm tentativë e australianëve, të cilët deri në fund nuk e gjetën organizimin e forcën e duhur drejt golit. Ndërsa Gjermania nga ana e saj, deri në mbylljen e ndeshjes, më shumë u tregua e kujdesshme në administrimin e rezultatit 2-3, duke marrë njëherësh edhe kreun e grupit B. Në ketë sfidë, për Gjermaninë ishte titullar mbrojtësi me origjinë shqiptare, Shkodran Mustafi, i cili luajti për 90 minuta. Kështu, në këtë grup, gjermanët duket se rivalë do të kenë kilenët, të cilën mundën Kamerunin të dielën në mbrëmje me rezultatin 2-0. Ndeshjet e radhës do të luhen nesër, ku në Grupin A, me interes pritet sfida Rusi-Portugali, ku portugezët vijnë në këtë kompeticion si fitues të Kampionatit Europian 2016.





Grupi A

Janë luajtur

Datë 17 qershor 2017

Rusi-Zelanda Re 2-0

Datë 18 qershor 2017

Portugali-Meksikë 2-2

Skuadrat Nd P

1.Rusia 1 3

2.Portugalia 1 1

3.Meksika 1 1

3.Zelanda Re 1 0

Do të luhen

Datë 21 qershor 2017

Rusi-Portugali 17:00

Meksikë-Zelanda Re 20:00

Datë 24 qershor 2017

Meksikë-Rusi 17:00

Portugali-Zelanda Re 17:00





Grupi B



Janë luajtur

Datë 18 qershor 2017

Kamerun-Kili 0-2

Datë 19 qershor 2017

Australi-Gjermani 2-3

Skuadrat Nd P

1.Gjermania 1 3

2.Kili 1 3

3.Australia 1 0

4.Kameruni 1 0

Do të luhen

Datë 22 qershor 2017

Kamerun-Australi 17:00

Gjermani-Kili 20:00

Datë 25 qershor 2017

Gjermani-Kamerun 17:00

Kili-Australi 17:00





Ndeshjet gjysmëfinale

Datë 28 qershor 2017

1 A - 2 B 20:00

Datë 29 qershor 2017

1 B - 2 A 20:00





Ndeshja vendi i tretë

Datë 2 korrik 2017

H /1A-2B-H/1B-2A 15:00





Ndeshja finale

Datë 2 korrik 2017

F/1A-2B-F/1B-2A 20:00





Ronaldo në Rusi, Reali bën plane për largimin!