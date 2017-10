FOTO/ Zbulohet topi zyrtar i Botërorit “Rusi 2018”, i ngjashëm me atë të 1974

Botërori është ajka e futbollit dhe çdo gjë që ka lidhje me të tërheq menjëherë vëmendje. E fundit është se për këtë kompeticion është zbuluar “topi” i cili me shumë gjasë do të gëzojë nëpër botë miliona sportdashës sa herë do të ndalojë në portë.





Versioni i këtij topi ka dalë të mërkurën online dhe është zbuluar nga “Footy Headlines”.





Fifa pritet ta shpallë zyrtarisht lajmin gjatë shortit që do të zhvillohet më 1 dhjetor në Moskë.





Topi është e sigurt që do të provokojë një ndjenjë nostalgjie për ata që mbajnë mend ndeshjet e Johann Cruyff dhe Franz Beckenbauer.





Adidas Telstar origjinal është përdorur në finalen e Kupës së Botës 1974, ku Cruyff dhe shokët e tij të ekipit mundën Gjermaninë.