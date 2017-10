Formula 1, 20 vjeçari Verstapen fiton në Malajzi, Hemilton mban kreun

Dje u zhvillua gara e radhës e Botërorit të Formula 1, dhe në Malajzi ka fituar 20 vjeçari i Red Bull, Maks Verstapen. Kur pritej dueli Ferrari-Mercedes, në këtë garë piloti i Red Bullit regjistruar fitoren e tij të dytë në karrierë, por që në këtë sezon i jep shansin të festojë në mënyrën më të mirë të mundshme, edhe 20-vjetorin e lindjes. Në Malajzi, surpriza jo të mira për Ferrarin rishfaqen që në start, kur Kimi Raikkonen nuk niset, ndërkohë që Derrari tjetër i Sebastian Vettel ndodhej në fund. Kështu që, në këtë garë ishte një pistë krejtësisht e lirë për Luis Hemilton të Mercedes, por makinat Red Bull pas tij ishin në një ditë shumë të mirë. Kështu, Verstapen e parakalon shumë shpejt liderin e Botërorit, duke e udhëhequr garën deri në fund i pa shqetësuar, ndërkohë që nga prapavija, Vetel dhuron spektakël duke parakaluar shumë shpejt këdo kishte përpara, dhe në gjysmën e garës e gjen veten në vendin e katërt. Derrari dhe piloti i tyre gjerman për pak menduan të arrinin edhe podiumin, në një duel që zgjati disa xhiro me Daniel Riçardon e vendit të tretë, por gjithçka u bë e pamundur, pasi gomat e Ferrarit nuk funksionuan plotësisht, çka e detyroi Sebastian Vetelin që të kënaqej me vendin e katërt, vend që ja zbeh dukshëm shanset për titullin kampion. Gjithsesi, si për të mbyllur këtë fundjavë, makina Derrari me numrin 5 nuk mundi të shkojë vetë në bokse në fundin e garës, pasi Vetel u godit nga Lance Stroll i Uilliams në xhiron e përshëndetjes. Ndërkohë, gara e radhës e Formula 1 do të jetë më 8 tetor, Çmimi i Madh i Japonisë.





RENDITJA NË MALAJZI

Piloti Skuderia Koha P

1.M.Verstape Red Bull 1:30:01.290 25

2.L. Hemilton Mercedes +12.770s 18

3.D. Riçardo Red Bull +22.519s 15

4.S. Vetel Ferrari +37.362s 12

5.V. Botas Mercedes +56.021s 10

6.S. Perez Force India +78.630s 8

7.S. Vendurn McLaren +1 xhiro 6

8.L. Stroll Uilliams +1 xhiro 4

9.F. Masa Uilliams +1 xhiro 2

10.E. Okon Force India +1 xhiro 1





KONSTRUKTORËT

Skuderia Pikë

1.Mercedes 503

2.Ferrari 385

3.Red Bull 270

4.Force India 133

5.Uilliams 65

6.Toro Roso 52

7.Renault 42

8.HAAS 37

9.McLaren 23