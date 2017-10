FIFA organizon ceremoninë për më të mirët e vitit, ja kandidaturat për çdo kategori

FIFA do të organizojë të hënën në Londër, ceremoninë për ndarjen e çmimeve “The Best”, ose për lojtarët, tifozët, golin dhe çastet më të mira të vitit të kaluar në botën e futbollit.





-Në kategorinë për lojtarin më të mirë mashkull, në garë janë Kristiano Ronaldo, Lionel Mesi dhe Nejmar.





-Ndërsa për lojtaren më të mirë femër, kandidojnë Karli Lloid nga Amerika, Deina Kastejanos nga Venezuela dhe Lieke Martens e Holandës.





-Trajneri më i mirë mashkull do të zgjidhet mes Antonio Kontes, Masimiliano Alegrit dhe Zinedin Zidan.





-Përsa i përket trajnerëve në futbollin e femrave, në garë janë Gerard Preçur, Nils Nielsen dhe Sarina Uigman.





-Çmimi portieri i vitit do të ndahet mes Bufonit, Navasit dhe Nojerit. Gjithashtu do të plotësohet edhe 11-shja më e mirë, me nga një lojtar për secilin pozicion.





-Për çmimin Puskas, apo goli më i bukur i vitit, risia e këtij viti qëndron se në garë janë një femër, Deina Kastejanos, një portier, Oskarine Masuluke, dhe sulmuesi i Arsenalit, Oliver Zhirud.