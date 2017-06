E PLOTE/ De Biazi lexon i përlotur letrën e dorëheqjes: Asgjë nuk e shkëput lidhjen time me kombin tonë!

Trajneri Xhani De Biazi ka dhënë sot dorëheqjen nga drejtimi i kombëtares shqiptare të futbollit. Pas njoftimit të djeshëm se nuk do të rinovonte kontratën në fund të edicionit, sot italiani ka dalë në një konferencë për shtyp bashkë me presidentin e FSHF-së, Armand Duka, duke bërë me dije mbylljen e bashkëpunimit që në këtë moment.





Teksa lexonte letrën e dorëheqjes, De Biazi u shfaq i emocionuar dhe i përlotur.





LETRA E DOREHEQJES

“Kjo eshte nje faqe e pervojes time profesionale ne Shqiperi qe kurre nuk do kisha dashur ta shkruaja!

Kam menduar dhe medituar gjate dhe deshiroj t’ju informoj se duke nisur nga sot nuk do te jem me Trajneri i kombetares sone!

Do te ndalem ketu sepse deshiroj te mendoj per te miren dhe rritjen e Ekipit.





Besoj se e kam permbushur detyren time, e cila me ka lejuar mua per te nxjerre nga keta djem ato cilesi qe ne te kaluaren e afert kane bere te mundur te jetojme Endrren Europiane!





Ate enderr e cila qe ne ndeshjen e pare ne Gjeorgji, nepermjet asaj letre te hapur kisha kerkuar te ngulitja ne koken e tyre dhe ne zemren e tyre!





Eshte nje zgjedhje profesionale shume luftarake, e veshtire! Uroj qe te arrini ta kuptoni, edhe pse jo te gjithe mund ta pranojne! Kemi jetuar vite te mbushura plot emocione dhe kenaqesish dhe kemi arritur rezultate me te vertete te rendesishme qe shume i konsideronin te pamundura.





Gjate gjithe kesaj kohe kam punuar gjithmone me pasion te madh, me nje entuziazem te ri fale edhe rezultateve dhe euforise ngjitese e te gjithe shqiptareve , ne Atdhe dhe atyre te shperndare neper bote!





Impenjimi i perditshem, perpjekja per t’ju transferuar djemve nje mentalitet te ri, nje mentalitet fitues!





Angazhimi i vazhdueshem se bashku me gazetaret tuaj, i mediave per t’iu kaluar nje komunikim korrekt, transparent, proaktiv ka qene nje pune e detajuar me te vertete vazhdimisht e mundimshme, nganjehere dhe e bezdisshme!





Deshiroj te theksoj se sot largohem nga udheheqja e Kombetares, duke mos patur nje ekip ne te cilin te punoj, nderkohe qe gjate ketyre viteve gjithmone kam rezistuar ndaj tundimeve te ofertave te punes, duke ditur qe vendi im ishte ne udheheqjen e djemve tane drejt nje rritje te qendrueshme ne drejtim te realizimit te tyre.





Pas Europianit isha vendosmerisht i bindur qe mund te permiresonim me tej dhe se pervoja qe patem gjate tre ndeshjeve ne France, do te na lejonte nje rritje te metejshme globale.





Dhe keshtu do te jete, por me nje Trajner te ri!





Po largohem me veshtiresi por i vetedijshem qe cikli im ne kete grup ka perfunduar dhe qe mund ti jape rastin atij qe do me zevendesoje, te njohe djemte ne kater ndeshjet e ardhshme.





Me lejoni te falenderoj te gjithe ata qe bashkepunuan ne rritjen dhe zhvillimin e projektit te Shqiperise qe na ka cuar te jemi ne vendin e 22 te Ranking Fifa, qe na ka mundesuar te mundim Norvegjine jashte shtepise, te fitonim dhe barazonim kunder Frances dhe te fitonim kunder Portugalise, i mundur pas nesh deri ne Pushtimin e Euro 2016!!!





Dhe me ne fund per te arritur endrren tone …





Deshiroj me kete rast te falenderoj publikisht ata te cilet me dhane kete mundesi te madhe , Presidentin Armando Duka, qe gjithmone me ka mbeshtetur dhe me ka dhene Letren e Bardhe( la Carta Bianca) per te vepruar ne rolin tim si Perzgjedhes!





Nje falenderim te perzemert te gjithe djemve qe gjate gjithe kesaj kohe kane qene pjese e Ekipit, faleminderit per gjithshka qe me keni dhene, qe keni dhene per fanellen tone!





Eshte nje pervoje qe me ka pasuruar si ne aspektin profesional ashtu dhe ne ate njerezor, me keni befasuar me perkushtimin tuaj dhe perfshirjen tuaj ne sfiden tone!





Faleminderit te gjithe bashkepunetoreve te mi, vecanerisht Paolo Tramezzani, shok udhetimi qe nga dita ime e pare ne Shqiperi , gjithmone i gatshem per te me mbeshtetur i palodhshem ne punen ne terren dhe ne shume udhetime per te takuar lojtaret tanete rinj!





Albertos qe ka ndjekur pergatitjen dhe rekuperimin e djemve, Ilir Boziqi, Ervin Bulku dhe gjithe stafi teknik! Benyy Celiku, Gianluca Stesina, Filippo Iori i cili ka trajtuar lojtaret se bashku me Ylli Mihali, Merepeza, Arben Voci, dhe te madhit Fatos Kademi nje punetor i palodhur!





Te gjithe njerez te cmuar dhe madheshtore Ekipi!





Per te gjithe njerezit qe punojne ne Federate, qe nuk dallohen por qe bejne nje pune te vlefshme per rezultatin perfundimtar!





Falenderoj ne menyre te vecante te gjithe tifozet tane te perkryer, lojtari yne i dymbedhjete.





Gjithmone te gatshem te na ndiqnin kudo me flamuj e me zemer.





Cdo gje ne funtboll , ne sport, ashtu si ne jete, ka nje fillim te tij dhe nje fund! Cikli im si Trajner i Kombetares ka perfunduar, por asgje nuk mund te coptoje kurre lidhjen e forte qe me lidh me Kombin Tone dhe te shume njerezve qe ne keto pese vite e gjysem te bukura pata fatin ti takoj!





Tani fara eshte mbjelle ne toke, po rritet dhe me angazhimin, perkujdesjen dhe punen e te gjitheve do te dije te jape fruta te shkelqyera!





Mirenjohje, Gianni De Biasi!”