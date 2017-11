Dortmund-Bayern, një “El Clasico”gjermane

Dortmund-Bayern është kthyer në një klasike të futbollit gjerman, dhe java e 11 e Bundesligës, përballë sot në 18:30 dy nga skuadrat më në formë për momentin në Gjermani.





Bayern i cili vjen pas fitores së mesjavës në Skoci, viziton në Signal Iduna Park Dortmundin, që të mërkurën nuk shkoj më shumë se një barazim ndaj Apoel.





Me rikthimin e Jup Henjnkes në stol, bavarezën nuk dinë të ndalen, ku në 6 ndeshjet midis kampionatit, champions dhe kupës, kanë arritur po kaq fitore, duke shënuar 15 gola dhe pësuar vetëm 2.





Në krahun tjetër , Dortmund nuk po kalon një situatë të qetë dhe barazimi me Apoelin në shtëpi e konfirmon këtë.