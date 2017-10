Debutoi ndaj Shqipërisë, Odriozola: Nëna më shkruajti “Pse më gënjeve duke më thënë që s’do luaje?”

Alvaro Odriozola debutoi me kombëtaren e Spanjës në ndeshjen me Shqipërinë, por nuk e kishte menduar kurrë që i erdhi ditë par të luajtur. Diçka të tillë e tregon në një deklaratë për gazetën “Marca” kur thotë se prindërit nuk i kishte ftuar. Ai nuk e dinte që do të luante dhe ata s’ishin përgatitur për të marrë biletë.





“Nuk e kisha menduar kurrë që do të luaja në atë ndeshje. U surprizova shumë kur trajneri më tha që do të isha titullar. U emocionova shumë dhe kisha shumë dëshirë të mos e zhgënjeja. E rëndësishme ishte që fituam. Pas ndeshjes mora shumë urime dhe vlerësime. Nëna ime më kishte shkruar: A nuk më the që s’do të luaje? Pse më gënjeve? Ajo nuk ishte në stadium, sepse nuk e dija që do të luaja”, tregon mbrojtësi i djathtë i Sociedadit.