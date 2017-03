De Biazi: ‘No koment’ për Ajetin. Kemi probleme në portë dhe në mbrojtje

Ndeshja kundër Italisë e sheh De Biazin të përballet më një sërë problemesh. Tekniku nuk e fsheh se pavarësisht entuziazmit për një duel të tillë, duhet të rregullojë e improvizojë formacionin e Kombëtares ku do të ketë mungesa të rëndësishme.





“Po i afrohem kësaj ndeshjeje me shumë emocione. Fatkeqësisht, ndërsa shoh që Ventura ka një kampionat i cili po i dhuron shumë lojtarë të niveleve më të larta – si Beloti, Imobile e Kandreva, sa për të cituar disa në repartin ofensiv – unë duhet të bëj llogaritë me shumë mungesa.





Kam probleme me portierin dhe me dy qendrat e mbrojtjes që kanë luajtur titullarë në periudhat e fundit. Vështirësitë nuk mungojnë, por jam i sigurt se do të luajmë shanset tona”, tha ai në një intervistë të dhënë për “Torino Sportiva”.





Sigurisht, bëhet fjalë për mungesat e Etrit Berishës dhe Berat Gjimshtiti, si dhe për dëmtimin e Mërgim Mavrajt që do e detyrojnë teknikun e përfaqësueses të ndryshojë rreshtimin. Një nga emrat e rinj, i cili në fakt kthehet në skuadër, është ai i Arlind Ajetit, i cili pritet të zërë vendin në qendër të prapavijës.