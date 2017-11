Dani Alvesh “i shkel” syrin Premier Ligës

Nuk kanë të mbaruar deshirat për të provuar veten në kampionate të ndryshme për Dani Alvesh.





Pas shkëlqimit në rradhët e Seviljas në LaLiga, braziliani ndryshoj ambjent, por jo kampionat, duke firmosur me Barcelonën. Me blaugranët ai kaloj një përiudhë fantastike duke u kthyer në një lojtarë kyç për skuadrën. Mbrojtësi kaloj 8 sezone me spanjollët duke ndihmuar të fitojë çdo titull të mundshëm.





Dëshira për të provuar eksperienca të reja e shtyu drejt kampionatit Italia ku Juventusi ishte skuadra që i ofroj hapësirë vetëm për një sezon. Në merkaton e verës, Dani Alvesh ndryshoj përsëri ambjent, duke firmosur kontratë me PSG.