Dalin në shitje biletat për ndeshjen Izrael-Shqipëri. Ja sa kushton të shohësh Kombëtaren

Shqipëria do të luajë në Izrael në kuadër të eliminatoreve të Botërorit “Rusi 2018”. Ndërkohë që FSHF-ja bën me dije se për këtë sfidë kanë dalë tashmë në shitje edhe biletat.





Kjo ndeshje do të zhvillohet në datën 11.06.2017 ora 20:45 në stadiumin “Sammy Ofer” të qytetit Haifa, Izrael.





Biletat per tifozet e kombëtares do të jenë të kategorisë së dytë, ndërsa një biletë do të kushtojë 21 euro, siç njofton FSHF-ja.